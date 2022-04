Policisté stíhají matku a jejího přítele, z týrání jejího tříletého synka. Docházet k tomu mělo ve Vrchlabí na Trutnovsku. Podle dosavadních zjištění oba dva dospělí v domácím prostředí dítě po dobu minimálně několika týdnů trestali nepřiměřenými fyzickými tresty. V době, kdy měl muž svěřené dítě, trestání vyvrcholilo až v těžké ublížení na zdraví.

Matce mělo být podle zjištění CNN Prima News teprve devatenáct let. „Drogoval. I ona drogovala. Já bych si nikdy nedovolila dát své dítě nějakému feťákovi,“ řekl televizi jeden z obyvatelů domu, ve kterém matka s dítětem bydlela.

Z bytu se měl často ozývat rámus a křik, vše vyvrcholilo minulé pondělí, kdy chlapečka hlídal přítel a ona odjela pryč. „S dítětem tu bydlela sama. Jezdila do Hostinného do školy. On s ním (dítětem) šel ven a vytočil se. Prostě to nedal a zmlátil ho. Dítě přestalo dýchat,“ popsala sousedka.

Muži se prý pokoušel zabránit jeho kamarád, bylo zřejmě ale už moc pozdě, chlapeček byl v tu chvíli v bezvědomí. Nakonec se ho podařilo zachránit posádce letecké záchranné služby, která hošíka transportovala do nemocnice. V době, kdy ho předávali v nemocnici, byl chlapeček ve vážném až kritickém stavu.

Teď už je ale z nejhoršího venku. Matce dítěte hrozí až osm let vězení za týrání svěřené osoby – částečně samostatné, částečně ve spolupachatelství. Muži hrozí víc, až 12 let vězení za zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví a přečinu týrání svěřené osoby také zčásti samostatně a zčásti ve spolupachatelství