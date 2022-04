Co přesně se osudného dne 27. března 2021 stalo a proč vrtulník havaroval, není dodnes jasné. Petr Kellner, David Horváth a Benjamin Larochaix (†50) vyrazili společně se dvěma průvodci Gregorym Harmsem (†52) a Seanem McManamym (†38) do aljašských hor provozovat adrenalinový sport zvaný heliskiing. Na nepřístupný vrchol je měl vynést vrtulník řízený pilotem Zacharym Russellem (†33), jenže došlo ke katastrofě. Helikoptéra narazila do ledovce a zřítila se.

Jak informoval server Anchorage Daily News, kromě Davida Horvátha zřejmě bezprostředně po havárii žil i Petr Kellner a průvodce Harms. Jak dlouho nejbohatší Čech žil a co bylo příčinnou jeho smrti, ovšem není jasné.

Web uvedl, že čerpá nové informace o nehodě ze dvou žalob podaných na společnost Wasilla’s Soloy Helicopters, jež byla provozovatelem zříceného vrtulníku. Server doplňuje, že z dokumentů není patrné, zda by vůbec Kellner a Harms měli šanci přežít, pokud by záchrana proběhla rychleji.

Společnost Soloy záchranáře o nehodě informovala až dvě a půl hodiny poté, co vrtulník havaroval. Při nárazu se totiž nespustil nouzový lokalizační maják. Pokud ale někdo ze společnosti sledoval cestu helikoptéry, není jasné, proč nenahlásil problém v momentě, kdy se pohyb vrtulníku na delší dobu zastavil.

Zdravotníci se pak nebyli schopni v těžkých podmínkách k místu nehody dostat dříve než za hodinu a půl. Když dorazili, našli jediného přeživšího, Davida Horvátha.

Vrtulník byl plný sněhu, paliva a krve!

Právě on je jedním z těch, kteří na společnost Soloy podali žalobu. Jeho americká právnička Tracey Knutsonová v textu pro soud detailně popsala utrpení, které snowboardista zažíval během čekání na záchranu. Horváth byl „uvězněn ve zničeném vrtulníku, který byl plný sněhu, paliva a krve několika mužů.“

Rok od tragické smrti Petra Kellnera (†56): Jediný přeživší pádu vrtulníku Horváth zveřejnil podivný obrázek

Zraněný Čech pak strávil více než týden v Providence Alaska Medical Center. Čtyři dny byl ve vážném stavu a podle advokátky utrpěl zlomeniny žeber, měl vykloubená obě kolena. Lékaři mu také museli amputovat všechny prsty na levé ruce a několik prstů na pravé ruce a to kvůli nekróze způsobené mrazem.

„Kromě traumatu z bezprostřední smrti dvou členů jeho skupiny a pilota, pan Horváth trpěl také tím, že během čekání na záchranu viděl umírat další dva přátele,“ napsala právnička v žalobě.