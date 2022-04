K útoku ve škole SOU Ohradní v pražské Michli došlo ve čtvrtek před polednem. Tehdy ještě neznámý pachatel zaútočil na jednoho z učitelů. Ten utrpěl natolik vážná poranění, že jim na místě podlehl. Rozjela se proto obrovská policejní akce.

Ta měla za úkol chytit pachatele a stabilizovat situaci na místě tragédie. Zapojily se stovky policistů, kriminalistů a policejní vrtulník. Nakonec se kriminalistům pražské mordparty podařilo v Dolních Břežanech zadržet podezřelého z tohoto tragického činu.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) následně potvrdil, že útočníkem byl žák této školy. Policie posléze uvedla, že jde o devatenáctiletého studenta, který měl s učitelem spory. Ve středu měl navíc neúspěšně absolvovat jednu ze zkoušek. „Podle mých informací student zaútočil v kabinetu. Jednalo se o nezvládnutí toho, že se mu včera nepovedla zkouška. Ale berte to s rezervou,“ řekl v rozhovoru pro Blesk.cz. Mladík nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.

Nejde tomu zabránit

Pavel Černý je bývalý policejní instruktor, který v současné době cvičí policejní jednotky po celém světě. Má za sebou i několik cvičení, která se zaměřují právě na útoky v prostorách školy.

„Musím říct, že bylo velice dobré žáky nechat uzamčené ve třídách do doby, než se situace na místě uklidnila. Zejména proto, aby třeba neviděli dokonaný čin, či pohled na krev,“ chválí postup policistů v rozhovoru pro Blesk.cz Černý. K tomu dodává, že navíc nikdy není jasné, jestli není pachatelů víc.

Černý si navíc myslí, že podobným tragédiím nejde zabránit. „Pokud je to člověk zevnitř, tedy v tomto případě žák, tak se do školy dostane úplně bez problémů. Proti takovému člověku se těžko brání,“ uvádí bývalý policista.

Zároveň ale poukázal i na to, čím devatenáctiletý student útočil. „Nebyl to normální kuchyňský nůž, ale velká mačeta. Předmět, který může být až 65 centimetrů dlouhý. Podezřelé je, že to nikomu nebylo nápadné nebo podezřelé, takhle velkou věc člověk velice těžko schová. Buď to byla neuvěřitelná smůla, nebo velký nezájem okolí, které i poté pomohly k realizaci tohoto činu,“ myslí si.

Co dělat v případě útoku?

Bývalý policista má za sebou i několik cvičení, která se zaměřují právě na útok v prostorách školy. Útoky na školách jsou nejčastější v USA, často jsou použity automatické pušky. Co ale v takové situaci dělat? „Nejlepší volbou je uzamknout třídu, zatarasit vchod, zhasnout, ztišit telefony a zůstav v koutě potichu. Dobré je se schovat mimo dosah dveří tak, aby útočník neviděl, zda ve třídě někdo je,“ říká Černý. První věc, kterou ale musí ve škole udělat, je informovat policii.

Černý má za sebou několik výcviků strážníků a policistů napříč naší republikou, kde je učil, jak v podobné situaci reagovat. „Šlo hlavně o to ukázat, že v takovém případě musí každý zachovat chladnou hlavu a racionální přemýšlení. Tohle jsou mimořádné situace, při kterých zrůda ohrožuje malé děti a jejich učitele,“ dodává s tím, že cvičení probíhalo například ve Dvoře Králové nad Labem. „Bohužel takových cvičení není moc a je to špatně.“

Video Cvičení na základní škole ve Dvoře Králové nad Labem. - SW&TT | TacticalTraining.cz