Měla to být banální operace mandlí, Adámek (tehdy 8) však několik dní po zákroku začal v nemocnici masivně krvácet. Maminka ho proto odvedla na ambulanci, kde ho ovšem zdravotní personál nechal čekat. Chlapec se začal krví dusit, upadl do bezvědomí a následně ho museli 40 minut oživovat. Adámek utrpěl poškození mozku. Rodiče zažalovali dvě zdravotní sestry a lékařku i pardubickou nemocnici a žádají odškodné. Soudní znalec v oboru ORL Jan Betka pro ČT24 uvedl, že zdravotní personál, který čelí obžalobě, tehdy nepostupoval správně.

V roce 2017 tehdy osmiletého Adámka často trápila rýma. Podstoupil proto operaci mandlí. „V nemocnici mi pomůžou a už nebudu pořád smrkat!“ loučil se s tatínkem, když odjížděl v doprovodu maminky do pardubické nemocnice. „A já jako táta jsem mu to odsouhlasil. Sám si sbalil i věci do nemocnice,“ zavzpomínal před lety na poslední slova svého synka táta Jan pro Blesk. Z nemocnice se měl chlapec vrátit za pár dní, ale nakonec všechno skončilo jinak.

40 minut oživování

V noci čtyři dny po zákroku začal chlapec masivně krvácet. Sloužící sestry jeho mámě řekly, aby ho vzala na ambulanci ORL, která se nacházela o dvě patra níž. Ambulance byla zavřená, a dětská lékařka od krvácejícího chlapce odešla s rukou v kapse a zděšenou maminku s dítětem na chodbě nechala i zdravotní sestřička.

Chlapec zůstal na chodbě ambulance bez pomoci dlouhých třináct minut. Mezitím upadl do kómatu. Posléze na místo přišel lékař ORL a zdravotníci následně Adámka čtyřicet minut oživovali. Chlapec utrpěl poškození mozku a od té chvíle se nachází v takzvaném bdělém kómatu. „Chyba byla hned od začátku a chyby se nabalovaly. V první řadě měly sestry přivolat ARO tým. Já jsem do poslední chvíle věřila, že tam bude nachystaný a připravený. Kdyby tam byl ARO tým, nedojde k situaci, ke které došlo,“ uvedla před rokem před pardubickým soudem chlapcova maminka.

Milionové odškodné

Z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti jsou obžalovány sestry Barbora Š., Alena Ch. a lékařka Martina Š. Rodiče zažalovali i nemocnici jako právnickou osobu pro přečin neposkytnutí pomoci. Od nemocnice rodina žádá odškodnění ve výši 22 milionů Kč. Zatím rodina dostala 6 milionů Kč jako zálohu.

Neměl se hýbat

Soudní spor nadále pokračuje a soudní znalec v oboru ORL Jan Betka pro ČT24 uvedl, že chlapec vůbec neměl opouštět pokoj na dětském oddělení. „Dítě, které chodí a krvácí, aspirovat krev musí. Nebylo v poloze, která by byla bezpečná, to byl primární problém,“ řekl znalec s tím, že lékař Roman M., který chlapce zaintuboval a resuscitoval, provedl vše správně. „Byl vystaven situaci, že přišel na poslední chvíli a všechno udělal dobře. V našem oboru je málo těch, kteří by takto dovedli jednat,“ dodal znalec pro ČT24. Stejný názor vyjádřil již znalec Jan Boháč, který již pro zmíněný server uvedl, že chlapec měl zůstat v klidu a v předklonu, aby nevdechoval krev. Zároveň podle něj první ošetření měla vykonat lékařka na dětském oddělení.

