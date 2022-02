Tragicky skončila operace na záchranu malého chlapce Hajdara, který uvázl v desítky metrů hluboké studni v afghánské provincii Zábul. Záchranáři se snažili chlapce, kterému podle informací BBC bylo šest let, vyprostit tři dny. Ještě v pátek ráno úřady uvedly, že je Hajdar stále naživu a záchranná akce pokračuje, ovšem o několik hodin později přišla zdrcující zpráva. Dítě bohužel zemřelo.

Chlapec Hajdar z afghánské vesnice Šokok, která leží zhruba 400 kilometrů od hlavního města Kábul, se snažil pomoci při vrtání nové studny. Dědeček šestiletého chlapce Hadži Abdul Hadi (50) pro arabskou televizi Al Džazíra uvedl, že vesnice trpí nedostatkem vody, a tak se vesničané snažili najít nový zdroj. Při vrtání však došlo k nehodě. Hajdar uklouzl a spadl na dno pětadvaceti metrů hluboké šachty. Chlapce se podařilo vytáhnout pomocí lana do deseti metrů. Tam ale uvázl.

Podle informací britského deníku Daily Mail mohl hýbat pouze horní částí těla. Na sociální síti Twitter se objevilo video, v němž chlapec komunikuje se svým otcem, který se ho snažil v těžké chvíli uklidnit. „Jsi v pořádku, synu?“ ptá se ho tatínek. „Mluv se mnou, neplač, pracujeme na tom, abychom tě dostali ven,“ dodává otec. Na místo se sjeli záchranáři i dobrovolníci a zrak celé země se upíral právě k vesničce v provincii Zábul. „Je tam tým se sanitkou, kyslíkem a dalšími nezbytnými věcmi,“ informoval tajemník vicepremiéra Abdulláh Azzám.

V pátek policejní mluvčí Zabíjulláh Džaúhar uvedl, že záchranný tým narazil při kopání na tvrdý kámen, který jim brání v rychlejším postupu. „Obáváme se, že by na chlapce mohl padat prach a pravděpodobně bychom ho ztratili, takže pracujeme opatrně,“ uvedl mluvčí. O pár hodin později však přišla tragická zpráva. Úřady ohlásily, že chlapec zemřel. Smutnou zprávu oznámil na Twitteru Anás Haqqání, hlavní poradce ministerstva vnitra, které je pod správou Tálibánu. Chlapec zemřel tři dny poté, co se zřítil do hluboké studny.

Podobný incident se odehrál před dvěma týdny v Maroku. Pětiletý Raján v severoafrické zemi ve vesnici Ighran spadl do hluboké studny. Záchranáři o jeho život bojovali čtyři dny, ani tam se ale bohužel tragédii nepodařilo zabránit.