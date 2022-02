Šokující záznamy z mobilního telefonu sdílené na sociálních sítích ukazují, jak Shott utíká partě mladých studentů ve snaze uniknout násilí. Těm se ho ale podařilo dostihnout, zlomili mu ruku. „Má se dobře a je doma,“ potvrdila jeho matka Peggy.

Podle spolužáků konflikt způsobilo to, že oblíbený učitel fyziky zakázal partě žáků jezdit po škole na kolech a čtyřkolkách. „Vlastně to zakázal jen jednomu, ale to se nelíbilo ostatním,“ vysvětlila Peggy, co se dělo před otřesnou šikanou.

„Naše kampusy musí být nejbezpečnějšími místy pro studenty, zaměstnance a návštěvníky,“ uvedli v pátek představitelé školy. „Nebudeme tolerovat, aby kdokoli narušoval bezpečné prostředí našich areálů, a porušování zásad budeme řešit v nejvyšší možné míře,“ dodali.

Jak uvedl deník Metro, čtyři studenti obvinění z napadení Michaela Shotta skončili ve vazbě.