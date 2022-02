Maminka z Rosicka se snažila na inzertním portále prodat odsávačku mléka. Sedmatřicetiletá žena netušila, že přijde o své úspory. Jakmile na inzerci zveřejnila svou nabídku, ozval se jí zájemce. Ženu to potěšilo. Netušila, že se jedná o vychytralého podvodníka. „Potěšila ji rychlá reakce kupující, navíc vstřícné a přímočaré jednání. Následně tedy ani nepostřehla skutečnost, že v průběhu jednání o prodeji najednou místo ženy ve výhradně elektronické komunikaci vystupoval jako kupující muž. Spolu se dohodli, že peníze za zboží poukáže na její platební kartu,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek pro server Týdeník Policie s tím, že dostala formulář, jenž měl být od kurýrní a dopravní služby, do nějž vyplnila všechny platební údaje ke své kartě.

„Následně proběhla platba. Jenže namísto požadované více než tisícovky, z účtu zmizela podobná částka v ukrajinských hřivnách,“ dodává mluvčí s tím, že jí z účtu zmizelo víc jak dvacet tisíc korun.

Zraněný vnuk či syn

Preventista kriminality uvedl, že nejčastějšími oběťmi podvodníků v online prostorech jsou senioři. Podvodníci si prý nejčastěji vymyslí příběh, který odvede pozornost člověka od peněz a cenností. „Většinou příběh začíná zazvoněním telefonu a pozdravem: Ahoj babi/dědo, jak se máš? Vy pak, aniž byste si to uvědomili, oslovíte dotyčného jménem, např.: To si ty, Filipe? Jak se máš? To jsi hodný, že voláš.“ Následuje několik vět, ve kterých ten, kdo se za vnuka vydává, popíše, jak se má špatně a že by potřeboval pomoci – půjčit peníze,“ uvádí preventista s tím, že nejčastějšími důvody jsou oprava automobilu, platba nájmu či akutní lékařské ošetření a jelikož si pro peníze nemůže přijít sám, pošle za sebe kamaráda, kterému má dotyčný předat své úspory.

Policisté radí, že pokud se někomu něco takového stane, lidé by měli dotyčného oslovit naprosto jiným jménem a zároveň posléze zavolat svému vnukovi a příběh si ověřit, kontaktovat policii a rozhodně nepředávat peníze cizí osobě.

Společná budoucnost

Často se také stává, že podvodníci se snaží hrát na city opačného pohlaví. „Ke kontaktování dochází přes různé komunikační portály, ať už seznamky či sociální sítě se smyšleným příběhem. V tomto příběhu jde o zlato, peníze či jiné cennosti, případně o jeho život. Vždy je třeba mu pomoci dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného místa. Nejčastěji jsou to místa typu Afghánistán, Sýrie apod. s přítomností mezinárodních sil,“ uvádí policisté, co by oběti mělo upozornit na to, že se jedná o podvodníka, který se údajně nejčastěji vydává za vojáka, námořníka, právníka, lékaře či úředníka nebo i umělce, kteří jsou na misi či se mají dostat k dědictví, ale potřebují finanční pomoc, aby jej dostali z nebezpečné země. Často také jim poslané peníze mají zachránit život. „Následuje samozřejmě příslib společné budoucnosti se zajištěným člověkem, popřípadě příslib na podílu z majetku,“ dodávají policisté.

