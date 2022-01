Celých 42 let a 134 dní. Tak dlouho sloužil na stanici v Šumperku hasič Zdeněk Pikl. Legenda teď odchází do civilu. Za svou neskutečně dlouhou kariéru zachránil nespočet lidských životů. Své povolání si přitom vybral navzdory tatínkovi, který mu původně sehnal práci jinde.

Zdeněk Pikl zažil za svou dlouhou kariéru dobrovolného hasiče mnoho zajímavých, smutných nebo kuriózních zásahů. I přesto to byl usměvavý a klidný chlapík, který své kolegy vždy rozveselil. Na hasičské stanici mu neřekli jinak než Bob.

Legenda šumperských hasičů po 42 letech a 134 dnech u hasičů končí. „Na poslední směnu se s ním přijel rozloučit i krajský ředitel HZS Olomouckého kraje Karel Kolářík. A i když Zdeněk rozdával úsměvy, nakonec se neubránili s kolegy dojetí. Přece jen, jak trefně poznamenal jeden z nich, s Bobem končí celá jedna hasičská éra,“ popisuje dojemné momenty mluvčí hasičů Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Zdeněk ke sboru nastoupil už v roce 1979, a to i přes lehký odpor svého tatínka, který mu po vojně sehnal v Jihlavě dobře placenou práci. Zdeněk do ní ale nikdy nenastoupil. „Na tehdejší dobu to bylo zaměstnání za snové peníze. Když jsem tátovi oznámil, že tam nechci a že nastoupím k hasičům v Šumperku za 1450 korun měsíčně, tak si klepal na čelo. Nebyla to ani polovina toho, co bych si vydělal tam, ale já jsem tak nějak věděl, že je to práce přesně pro mě. No a měl jsem pravdu,“ popisuje své začátky Zdeněk.

Od kočárku odběhl pomoci kolegům

Za dlouhá léta ve službě byl svědkem modernizování výstroje, výzbroje, techniky nebo i celé šumperské stanice. Za 42 let zachránil stovky životů, pomáhal u rozsáhlých mimořádných událostí nebo při drobných ale stejně důležitých výjezdech po okolí.

Na jeden z nich si i s odstupem času vzpomíná. „Tak určitě musím zmínit požár divadla v Šumperku, to byl nebezpečný zásah jak hrom. Ještě teď si pamatuju, jak jdu s kolegou po té kupoli, všude hoří, konstrukce se hroutí, hasili jsme tam celý den. To byl jeden z největších ohňů, co si pamatuju,“ popisuje požár z roku 1994, kdy divadlo vyhořelo do základů.

Nezapomněl ani na povodně. „V osmdesátém čtvrtém byla zaplavená i naše stanice, a ještě jsme kvůli povodni zasahovali u požáru rodinného domu, kde vybouchl plyn. To bylo náročné. No a v devadesátém sedmém? Byli jsme v práci i několik dní vkuse, spali jsme pár hodin a pořád jsme dřeli. Mnohdy nám šlo i o život,“ podotýká s tím, že pomáhal rovněž v roce 2002 v Praze.

O tom, že svou práci měl opravdu rád, není pochyb. „Byla období, kdy jsem byl vlastně pořád v práci. Dokonce si pamatuju, jak jsem šel na procházku s kočárem, slyšel jsem houkat, tak jsem se šel na stanici zeptat, co se děje a jestli nechtějí kluci na směně pomoct. No a už jsem jel s nimi,“ doplňuje s úsměvem.

Nejde ale jen o dramatické zásahy. Když se nic nedělo a měli na stanici volno, dělali si s kolegy menší naschvály. „Třeba jsme jednomu z kluků schovali Fiata šestistovku, uklízečce jsme přemontovali šlapky na kole nebo jsme dali kolegovi do tašky dlažební kostku. Jeden z chlapů našel přivázané jízdní kolo na stropě. Byli jsme dobrá parta a bylo pro nás důležité držet při sobě a obrátit i těžké chvíle a tíživé vzpomínky ve srandu,“ vysvětluje Zdeněk, který byl a stále je vášnivým sportovcem.

V roce 2011 dostal v Praze medaili Za věrnost I. stupně, po 40 letech služby zas plaketu HZS Olomouckého kraje. „Jménem HZS Olomouckého kraje Zdeňkovi Piklovi děkujeme za všechna léta u hasičů, za všechny zásahy i akce, na nichž se podílel. Do další životní etapy pak přejeme mnoho zdraví a stále tolik energie a elánu,“ dodala Balážová.