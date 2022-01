Celým Irskem otřásla vražda učitelky a nadané mladé hudebnice Ashling Murphyové (†23). Sympatická dívka zemřela rukou násilníka, který ji uškrtil, když si šla přes den zaběhat v malebném městečku Tullamore. V mordu má mít podle místní policie prsty Slovák Jozef P. Dvaatřicetiletý muž sedí v současné době ve vazbě a před soud by se měl dostat ve středu. Kriminalisté mezitím sbírají důležité forenzní materiály, mimo jiné ve dvou automobilech.

Jak uvedl web televize JOJ, malé městečko Tullamore nedaleko Dublinu se z vraždy nemůže oklepat. „Je to strašná tragédie,“ uvedla jedna z jeho obyvatelek. Jak ona, tak i ostatní jsou z mordu vyděšení. Ashling byla zavražděna za bílého dne. Šlo o oblíbenou učitelku a nadanou hudebnici.

Tělo nebohé krásky nalezli kolemjdoucí u kanálu, kam si chodí místní rádi odpočinout. „Chodím sem moc rád, je to populární místo a lidé sem často chodí běhat. Je šílené, že o život přišla přes den,“ popsal šokovaný místní usedlík. Policie si mezitím došlápla na třiadvacetiletého Slováka, otce pěti dětí. Ten vinu razantně odmítá.

Irští detektivové hledali důkazy ve dvou automobilech, které zabavili v souvislosti s podezřelým mužem, informoval server London News Today. Policisté se domnívají, že Jozef P. byl krátce po činu ve středu převezen v autě z Tullamore do Dublinu. Další hodiny měl strávit v hlavním městě s rodinou, než měl být údajně poraněn během rvačky a odvezen do nemocnice. Kriminalisté vkládají velké naděje do sběru DNA, které chtějí zajistit i v uvedených vozech.

Na místo vraždy se vydala podívat i zdrcená rodina zemřelé ženy. Rodinní příslušníci prošli společně celou cestu, kudy jejich milovaná Ashing běžela, až na osudné místo strašné vraždy. Jak již dříve deník Blesk informoval, násilná smrt mladé učitelky vyvolala v zemi rozsáhlé veřejné demonstrace a diskuse na téma násilí na ženách. Pohřbu se zúčastnily tisíce lidí s květinami, svíčkami a fotografiemi mladé oběti.

Ashling byla také nadějnou folklórní zpěvačkou a na její poslední cestě ji doprovodila skupina, která během odvozu rakve hrála na hudební nástroje. Případ sleduje i Ministerstvo zahraničních věci Slovenské republiky, jeho mluvčí ale informace o státní příslušnosti podezřelého nepotvrdil.