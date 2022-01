Policejní mluvčí Michaela Richterová uvedla, že zloděj vešel do areálu sportovního centra v ulici Pod Homolkou mezi 9:15 a 16:20. „Přešel k plechovým dveřím, které vedou do skladu, a kopal do nich po celou dobu, než se mu je podařilo otevřít. Posléze ze skladních prostor odcizil vybavení na golf, které obsahovalo bagy, hole a měřicí techniku,“ uvedla mluvčí.

Doplnila, že vybavení bylo v hodnotě vyšší než 120 tisíc korun. Pachateli v případě odsouzení hrozí až pět let ve vězení. Policisté prosí veřejnost o pomoc se ztotožněním pachatele. Pokud muže ze záznamu poznáváte, obraťte se na linku 158.