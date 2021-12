Patnáctiletý chlapec se zabil pádem z velké výletní lodě do moře v Miami. Hlášení personálu o „muži přes palubu“ na lodi náhodně natočilo na mobilní telefony hned několik pasažérů. Zprávu o incidentu pak sdíleli na sociálních sítích.

Výletní loď se ve středu právě vracela do Miami z týdenního výletu po Karibiku, když se z palubních tlampačů rozezněl hlas informující o neštěstí. Z paluby do moře skočil 15letý chlapec. Někteří pasažéři právě natáčeli svoji plavbu na telefony, vypjatou situaci proto zcela náhodou zachytili.

Jak uvedl The New York Post, chlapec přepadl do vody z velké výšky kolem 19:30 místního času, podle vyjádření přepravní společnosti se zřejmě jednalo o sebevraždu.

„Pane bože, pane bože,“ je na svém videu v šoku jedna z těch, kdo hlášení o „muži přes palubu“ zachytil. „To je strašné! Ať zastavíme, prosím, zastavte, zastavte,“ vyrážela ze sebe rozrušená cestující. Vzhledem k velikosti lodi a její rychlosti to totiž ovšem nebylo nic než zbožné přání.

Policie uvedla, že v případu není podezření na cizí zavinění. „Všichni v naší společnosti tuto tragédii těžce neseme,“ uvedla dopravní firma v prohlášení. „Myslíme na dotčenou rodinu a modlíme se za ni.“ Zda se tělo podařilo najít a vytáhnout, zatím není jasné.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.