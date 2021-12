Domů jim zbýval poslední kilometr, když jim cestu zkřížil opilec. Seděl za volantem protijedoucího auta a přejel do protisměru. Kateřina Bártová (20) z Litoměřic kvůli němu nebude zřejmě už nikdy chodit.

Skončila brigádu, v pražské O2 areně pomáhala s přípravou tenisového mistrovství světa žen, a přijeli pro ni kamarád s jejím bratrem. Cesta domů probíhala klidně až do okamžiku, kdy jim u Předonína vletěl do cesty protijedoucí vůz. Řídil ho opilý muž. „Nehoda si vyžádala pět zraněných,“ sdělil tehdy mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Nejhůř dopadla právě Kateřina. „Krvácela jsem do břicha a měla dva zlomené obratle,“ vypráví. V jediném okamžiku nebylo nic jako dřív. Po třech operacích se dozvěděla, že už nejspíš nebude nikdy chodit. „Dělala jsem kickbox, ráda jsem chodila do posilovny, na procházky s bráchovým psem a za přáteli. Teď jsem o to všechno přišla,“ zoufá si krásná Káťa, která skončila na invalidním vozíku.

Jak říká, nehodlá se však osudu poddat. Pomáhají jí k tomu rehabilitace, které absolvuje na spinální jednotce FN Motol v Praze. Brácha je anděl Štěstí, které Kateřině zachránilo život, má podobu jejího bratra Romana. Byl to právě on, který jí jako zkušený policista po nehodě poskytl první pomoc. „Kdyby tam nebyl s námi, možná bych tady dnes už nebyla. Moc mu chci poděkovat, je to můj anděl,“ usmívá se statečná kráska.

Z nemocnice do ústavu

Po propuštění z nemocnice má pokračovat v léčbě v rehabilitačním ústavu. Bohužel ne veškerá doporučená péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Proto se Kateřinina rodina a přátelé spojili s nadací Donio a založili sbírku. „Káťa vždy rozdávala radost všem kolem, jezdila jako pomocná síla na dětské tábory a věří, že zas bude schopná dále pomáhat, nyní však potřebuje pomoc ona,“ vysvětluje sestřenice Martina Bergmannová. Jak podat pomocnou ruku, najdete zde.

Podpora od Pokáče

Mladou ženu, která toužila být policistkou, podpořil známý písničkář Pokáč. „Slyšel jsem, co se ti stalo, to je teda šílený. Nicméně vím, že jsi silná holka, že to dáš, držím ti palce a budu se těšit někdy třeba na koncertě,“ vzkázal prostřednictvím videa na facebooku.