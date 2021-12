Byl váženým námořním důstojníkem, který měl dokonce na starosti jaderné zbraně. Jenže britský mariňák Geoffrey Rooney měl ještě skrytou stránku. Chladnokrevně zneužíval děti, včetně malého miminka. Dostal za to 14 let. Sotva ho ale pustili na podmínku, hned se zase ke své kriminální činnosti vrátil.

Sexuálního predátora a bývalého námořního důstojníka Geoffreyho Roonyho poslal soud v roce 2015 na 14 let do vězení za sérii šokujících zločinů, píše britský portál Metro.

Jenomže bez ohledu na závažnost zločinů, které zahrnovaly i znásilnění 6měsíčního dítěte, byl na počátku letošního roku propuštěn na podmínku. Ta ovšem skončila, když vyšlo najevo, že ve svém řádění na svobodě pokračoval. Tak to alespoň zaznělo u soudu v Bradfordu, jenž porušení podmínek propuštění projednával prostřednictvím videokonference se zvrhlíkem.

Nová obvinění čítají výrobu a sdílení stovek fotografií zachycujících zneužívání dětí. Rooney se navíc přiznal ke dvěma pokusům o spáchání sexuálního zločinu na dítěti. Ke všemu mělo dojít v rozmezí od července do listopadu letošního roku. Proto byl vyzván k nástupu k výkonu zbylého trestu a jeho propuštění bylo zrušeno.

Mariňák si tak odpyká i zbytek trestu za znásilnění 6měsíčního batolete a řadu dalších mravnostních deliktů, včetně znásilnění dívky mladší 13 let, sexuálního útoku na dívku mladší 13 let či pohlavního zneužití chlapce mladšího 16 let.

Z původní slávy elitního důstojníka britského námořnictva nezůstalo nic. Původně měl přitom tolik důvěry, že mu bylo svěřeno například zadávání pravidelných změn bezpečnostních kódů nutných pro odpálení britských jaderných zbraní.

Už v roce 2015 soudce Paul Darlow řekl, že Rooneyho jednání vykazovalo nahodilou bezcitnou zkaženost pedofilního predátora. Jak se zdá, léta ve vězení ho nijak nezměnila. Jednání o vynesení trestu za nové zločiny teprve proběhne.