Vše se mělo odehrávat v Karlových Varech od jara 2017 do podzimu 2021. „Nejméně ve třech případech měl s dívkou nechráněný pohlavní styk. Oči jí zakrýval ručníkem. Dívka se ho snažila odstrčit, on skončil teprve, když vyvrcholil,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.

Kromě dívky měl mít sex ještě s dvěma ženami. „Těm své choroby zamlčel. Všechny vystavil riziku nákazy nevyléčitelnou nemocí a vážně je tak ohrozil na zdraví. Naštěstí k přenosu nákazy ani v jednom případě nedošlo,“ dodal Rykl.

Vzrušení na sekačce

Obžalovaný přiznal, že měl nechráněný sex s třináctiletou dívkou, ale odmítl, že by ji znásilňoval. „Vše začalo, když jsem sekal traktůrkem zahradu. Sedla si mi na klín a jak sekačka poskakovala, vzrušilo mě to a začal jsem jí přes oblečení sahat na prsa. Před tím jsem se jí zeptal, jestli jí to nevadí. Čtvrt hodiny jsem ji držel za prsa a čtvrt hodiny za pas. Trvalo to asi 1,5 hodiny, než jsem zahradu posekal,“ řekl Antonín M.

Má prý velký apetit

U soudu následně Antonín M. přiznal, že s dívkou nejméně dvanáctkrát souložil, několikrát i bez ochrany. To i přesto, že mu lékaři v červenci 2017 zjistili žloutenku typu C a o měsíc později dokonce i HIV.

Obžalovaný ve výpovědi na policii tvrdil, že o žloutence informoval lidi ze svého okolí. O HIV ale pomlčel údajně kvůli předsudkům vůči této nemoci. U soudu pak řekl, že dívka i obě ženy, s kterými souložil, o nákaze HIV ale věděly.

„Ženám jsem to řekl, nevadilo jim, když se mnou souložily bez ochrany. Dívka o HIV také věděla a té jsem vysvětlil, o co jde,“ uvedl Antonín M. Ten si také většinu svých sexuálních hrátek natáčel na mobilní telefon. „Pak jsem si je pouštěl. Mám totiž velký sexuální apetit,“ dodal Antonín M.

Osm let vězení

Antonín M. čelí u Krajského soudu v Plzni obžalobě ze znásilnění, pokusu o těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé nemoci. Státní zástupce Martin Rykl mu navrhuje trest osm let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků.