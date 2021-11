Odolné bakterie mohou zabít až 10 milionů lidí: Antibiotika nepůsobí ani na „záněty močáku“

Je to problém, který stále nabírá na síle: Antibiotická rezistence neboli stále větší odolnost bakterií na účinky antibiotik. Pokud bychom nezměnili své chování k antibiotikům, jejich nesprávné a často nadměrné užívání odolnost bakterií vůči antibiotikům by mohla mít v roce 2050 na svědomí až 10 milionů úmrtí ročně. Antibiotika mohou přestat zabírat i na zánět močových cest, který je druhým nejčastějším onemocněním vůbec, je velmi bolestivý, nepříjemný a může se vracet.

V České republice startuje projekt Prevence antibiotické rezistence, jehož cílem je šířit osvětu o této problematice. Navíc v listopadu probíhá také Evropský antibiotický den (18. 11.) a Světový antibiotický týden (18. 11. - 24. 11.), jejichž ústředním tématem je právě antibiotická rezistence.

Právě rezistence vůči antibiotikům a jejich nadužívání velmi trápí české urology.

Až 15 % žen trpí opakovanými záněty močových cest. Možností, jak nemoc způsobovanou především bakterií E.coli léčit, je více. Urologové však upozorňují na to, že mnoho pacientek, ale ani lékařů o těchto alternativách neví a ihned volí u opakujících se potíží antibiotika. Ta by však měla být vždy podávaná s rozmyslem. Důvodem je kromě velkého zásahu do organismu také to, že si na tyto léky pěstuje lidstvo čím dál větší odolnost.

Uroložka: Praktici nám příliš nepomáhají

„Nárůst rezistence na antibiotika je obecně obrovský problém. Některé druhy antibiotik, které dobře fungovaly před pár lety, se dnes už tolik nepředepisují, protože fungovat přestávají. Právě infekce močových cest jsou po respiračních infekcích druhým nejčastějším komunitním infekčním onemocněním. Významným způsobem tak ovlivňují předepisování antibiotik,“ upozorňuje MUDr. Marcela Čechová z Urologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole.

K zlepšení situace podle ní nepřispívají například ani praktiční lékaři, kteří mnohdy léčí pacientky s opakujícími se záněty pouze pomocí antibiotik bez dalšího vyšetření.

„Často se setkávám s tím, že ženy chodily s akutními obtížemi pouze na pohotovost či k praktikovi, kde dostávaly opakovaně antibiotika, ale o možnostech prevence či o alternativách neslyšely. Pokud se u ženy záněty opakují, patří jednoznačně do péče urologa. Muži by měli urologa navštívit už při prvním zánětu,“ dodává MUDr. Čechová.

Lidé si nasazují antibiotika sami

Právě urolog je schopen provést důkladnější vyšetření a zjistit možné příčiny zánětu. Nedílnou součástí je i vyšetření vzorku moči. Díky němu se dá totiž zjistit typ a citlivost bakterie, která zánět způsobila, a následně nasadit nebo upravit léčbu „na míru“.

„V některých případech nemusí zabírat ani antibiotika, bakterie si vůči nim vybudují rezistenci, pokud se nasazují příliš často. Člověk to může sám ovlivnit tím, že si nenasazuje sám léky, které mu zůstaly doma po předchozím zánětu,“ uvedla MUDr. Michaela Matoušková z Urocentra Praha. Podle ní je časté, že se pacient v ordinaci pochlubí, že už si nějaká taková antibiotika vzal. „Nám to zkazí možnost ho náležitě vyšetřit a nezbývá než pokračovat v léčbě, kterou si nasadil,“ upozorňuje Matoušková.

Zánět se dá i „rozpít“

Někdy se podle odborníků podaří zánět i „rozpít“ dostatkem tekutin. „Záleží, jaký máte práh vnímání diskomfortu. Přísun tekutin je základem léčby každého močového měchýře,“ vysvětlila Matoušková. Lékaře je třeba vyhledat, pokud potíže neustupují. „Byť se zdá, že onemocnění je strašně časté a příznaky se zdají být charakteristické, tak ne za každým pálením při močení se opravdu skrývá zánět močového měchýře,“ doplnila.

„V pokročilejších fázích lze onemocnění léčit například podáváním D-manosy, výplachy močového měchýře kyselinou hyaluronovou či podáváním vakcín vytvořených z bakterií, které infekce v populaci či u konkrétního pacienta nejčastěji vyvolávají,“ vysvětluje MUDr. Matoušková.

V boji se zánětem mohou pomoci také potraviny s vysokým podílem vody jako hroznové víno či vodní meloun a přírodní přípravky z brusinek, propolisu či ibišku, které brání množení bakterií v močovém měchýři.

Pozor na „studené meze“

Před záněty močového měchýře už nás varovaly naše babičky, když nám zakazovaly sedět na studené zemi a varovaly, že „meze jsou studené“. A podle odbornice měly pravdu.

Kromě dodržování pitného režimu by se měli lidé také snažit zbytečně neprostydnout. Nejčastější příčinou zánětu je totiž u mužů i žen prochladnutí. „Záněty jsou časté hlavně na jaře, kdy dochází k výkyvům teplot, a potom v létě, kdy se lidé chodí koupat a mají na sobě dlouho mokré plavky. U žen se mohou záněty objevit po pohlavním styku, zde se doporučuje jít se po styku vymočit. Infekce močových cest mohou být spojené s gynekologickými problémy. Z toho důvodu je při opakovaných zánětech vhodné navštívit kromě urologa i gynekologa,“ dodává MUDr. Čechová.