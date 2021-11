Děti a antibiotika: Rodiče je někdy odmítají ze strachu, varuje pediatrička. Jak je správně podávat?

Ambulance praktických dětských lékařů se plní dětmi, které mají jiné virózy než covid, v některých regionech jsou kvůli tomu zaplněna i dětská oddělení nemocnic. Více než tisíc lékáren v Česku se příští týden zapojí do osvětové kampaně o užívání antibiotik. Odborníci chtějí edukovat hlavně rodiče, aby antibiotika po pediatrovi nepožadovali v neopodstatněných případech, ale ani je striktně neodmítali v momentech, kdy jsou jediným a správným léčebným řešením. Dětský organismus reaguje na podávání antibiotika mnohem citlivěji než dospělý a neuvážené podávání těchto léčiv může mít i dlouhodobé následky.

Antibiotika jsou určena na léčbu bakteriálních infekcí, nefungují na virové nákazy. Spotřeba v Česku za posledních 30 let vzrostla víc než o pětinu. Většinu antibiotik předepisují lékaři v ambulancích, a to hlavně na infekce dýchacích cest. Asi polovina těchto léků se podle zjištění Státního zdravotního ústavu podává nesprávně. Nadužívání přispívá k tomu, že bakterie začínají být odolné a přestávají na léčivo reagovat.

„Antibiotika jsou výhradně na lékařský předpis, protože pouze lékař dokáže rozpoznat bakteriální infekci a zvolit nejvhodnější léčivý přípravek pro dané onemocnění pro konkrétního pacienta. Právě proto je zcela nevhodné, pokud pacienti žádají antibiotika v neindikovaných případech nebo tzv. do zásoby, která si následně naordinují sami, či užívají antibiotika, která z předchozího onemocnění nedobrali, což je v rozporu se stanovenou léčbou. Nebo dokonce užívají antibiotika, která byla původně předepsaná jinému členu rodiny. Všechny tyto situace mohou vést k nebezpečí rozvoje antibiotické rezistence, kvůli které se při nesprávném užívání antibiotik a nedostatečnému vývoji nových léků infekce mohou stát pro budoucí generace nevyléčitelnými,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory (ČLnK).

Poškození srdce i kloubů

„Pokud lékař předepíše nemocnému antibiotika, je důležité je užívat přesně podle pokynů. A v případě nejasností se znovu ujistit i u svého lékárníka. Při výdeji antibiotik lékárníci zejména zdůrazňují fakt, že je nutné antibiotika užívat ve stanovených časových odstupech, a hlavně užít léky vždy po lékařem stanovenou dobu. Není možné se při prvním zlepšení zdravotního stavu jen tak rozhodnout, že už další dávky antibiotika užívat nebudu,“ varuje Krebs

Podle Krebse je třeba upozornit i na to, že pokud se bakteriální infekce neléčí a pacienti například užívání antibiotik odmítají, tak jednou z možných závažných komplikací takového nezodpovědného jednání může být i revmatická horečka, která může způsobit vážné poškození srdce a kloubů.

Neuváženě podávaná antibiotika mohou dětem ublížit

Při podávání antibiotik u dětí by měli být lékaři a rodiče obzvlášť opatrní, a to jak se samotnou volbou antibiotika, vhodnou dávkou, délkou podávání, tak s opakovaným předepisováním antibiotik v krátkých časových intervalech za sebou. Dětský organismus reaguje na podávání antibiotika mnohem citlivěji než dospělý a neuvážené podávání těchto léčiv může mít i dlouhodobé následky.

„Pediatrická antibiotika mají svá specifika a jejich dávkování je individuální nejen s ohledem na hmotnost dítěte, ale také závažnost infekce,” uvedla MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Zdravotní stav i věk dítěte často vyžadují nasazení účinné léčby v co nejkratším možném čase. V případě pediatrických pacientů mnoho léků lékárníci připravují individuálně dle konkrétních potřeb dítěte.

„Příprava antibiotických sirupů pro děti je téměř každodenní náplní práce lékárníků. Po naředění lze sirup používat většinou jen 7 dnů, mezi předepsáním, přípravou a prvním užitím sirupu by měla uplynout co nejkratší doba. I z tohoto důvodu je důležité, aby byla dostupnost lékáren pro pacienty rovnoměrná jak v aglomeracích, tak i v menších městech. Pro rodiče s nemocnými dětmi je výraznou pomocí v dané situaci i to, že nemusí cestovat pro léky daleko a ani na ně dlouho čekat, což je zejména u antibiotické léčby zásadní,“ upřesňuje Mgr. Michaela Bažantová, lékárnice a tisková mluvčí ČLnK.

Specifika podávání antibiotik u dětí

Respektování způsobu podání s ohledem na stravu (před jídlem, po jídle, odstup od podání mléčných výrobků a minerálek nebo od kyselých potravin). Podávání v pravidelných intervalech (po 6, 8, 12 nebo 24 hodinách). Dostatečný pitný a klidový režim. Uchovávání antibiotické suspenze v lednici (pokud je to vyžadováno), protřepání suspenze před každým použitím. Důležitý je také dohled nad tím, zda dítě léčivo odmítá či zvrací. V některých případech pomůže volba jiné lékové formy, například tablety místo suspenze či naopak

Nadužívání a obavy nepomohou

„Užívání antibiotik má svá pravidla. Podávejte antibiotika dětem zodpovědně, aby byla účinná nejen dnes pro ně, ale i v budoucnu pro jejich děti. Nadužívání antibiotik i zbytečné obavy z jejich užívání jsou extrémy, které nikomu nepomohou,“ dodává Bažantová.

Podle první místopředsedkyně sdružení dětských praktiků Hany Cabrnochové je podstatná spolupráce lékárníků s ošetřujícími lékaři dětí. „Je ideální, když jsou jejich pokyny shodné,“ uvedla Cabrnochová. Lékárníci také mohou s praktikem dávkování či výběr léku konzultovat.

Více než tisíc lékáren v Česku se příští týden zapojí do osvětové kampaně o užívání antibiotik. V takzvaném antibiotickém týdnu, který se koná už pojedenácté, se lékárníci chtějí zaměřit právě na podávání antibiotických kapek, tablet či mastí u dětí. Poučit chtějí hlavně rodiče či prarodiče. Akci, která potrvá od 15. do 21. listopadu.