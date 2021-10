Češky vypijí průměrně šest litrů čistého lihu ročně. Alkoholické onemocnění jater je druhou nejčastější příčinou úmrtí žen ve věku 20 až 54 let, přibývá i závislých. Typickou klientkou adiktologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), kde léčba závislých žen začala před 50 lety, je žena ve věku 41 až 60 let, většinou bez partnera nebo s partnerem alkoholikem. Ze závislosti na alkoholu se léčila i Táňa (40). Její problém neodstartovalo žádné trauma, ale stydlivost a strach mluvit na veřejnosti.

Drobná blondýnka se alkoholu nedotkla už 13 let. Pokud se jí zeptáte, kdy začala pít, odpovídá, že už v 16 letech měla tendence stát se závislou.

„Hrozně jsem se styděla, bála jsem se mluvit na veřejnosti. Když jsem si dala skleničku, tak v tu chvíli ze mě spadl veškerý stres, starosti, bavila jsem se s lidmi a užívala si život,“ popisuje Táňa své začátky s alkoholem a pokračuje: „Od 16 let přibližně do 25 let to byla „klasika“ - jdete např. na diskotéku, tam se opijete, opijete se na oslavě, ale tam pijí skoro všichni a vám nedochází, že máte problém.“

Skutečně závažné ale podle Táni začalo ve chvíli, kdy začala pít doma sama, ještě před oslavou či diskotékou, aby si udělala „náskok“.

Obhajoba s PETkou tequily

„Maturovala jsem bez alkoholu, ale při obhajobě diplomové práce jsem měla v kabelce plastovou flašku s tequilou a nepřišlo mi to zvláštní,“ přiznává Táňa s tím, že i na pracovní pohovory se běžně „posilňovala panáky“ na kuráž.

Táňa získala práci v prestižní firmě a démon alkohol jí vstupoval do života stále intenzivněji. „Ze začátku jsem si večer koupila víno, vypila půlku flašky a ráno jsem vstala v pět a šla běhat. To jsem si říkala, že je to v pohodě,“ řekla Blesk Zprávám Táňa.

Jenže z půl lahve vína je najednou celá láhev. Táňa si v té době našla přítele, na kterého nerada vzpomíná. „Neplatil si sociální a zdravotní pojištění, měl dluhy, já za něj všechno platila, začínala jsem mít finanční potíže, vše se začalo hroutit. Pak jsem pila třeba celý víkend,“ pokračuje ve své zpovědi žena.

Káva s vodkou v práci

Podle Táni vždy v životě alkoholika přichází zlom, kdy si uvědomí, že takto nemůže dál. „Poslední rok před léčbou jsem si uvědomovala, velmi jasně, že mám problém s alkoholem, ale člověk to nechce řešit, nechce to přiznat svému okolí, takže to tají, schovávání pití, to se nějak vyřeší, pak si začnete říkat – změním práci, změním partnera a vše se vyřeší. Jenže se nevyřešilo nic,“ přiznává Táňa.

To už si jejího stavu všimli rodiče a řekli jí, že pokud nepřestane pít, nastoupí protialkoholní léčbu.

Táňa trpěla i poruchou příjmu potravy. „Jsou to šílené stavy, kdy se ráno probudíte, je vám zle a vy si musíte dát skleničku, jenže jí vyzvracíte, protože váš žaludek už nemůže. Jenže vy si dáte další, protože se vám klepou ruce a vy potřebujete fungovat, chodit do práce,“ říká k nejhorším fázím svého života Táňa, která potřebovala fungovat, chodit do práce. Tam si ale pravidelně přidávala do kávy vodku.

Probuzení ve křoví a okradení

Na přání rodičů vydržela Táňa abstinovat týden. Jenže vzápětí poté si koupila láhev a vydala se autem do práce. „Pamatuji si útržky z toho dne - probudila jsem se v Praze na benzínce. Pak jsem se probudila v parku v roští. Do práce jsem nedojela. Někde jsem upadla a okradli mě. Volala jsem expříteli a tem mě vzal k sobě domů. V tu chvíli jsem si uvědomila, že jsem ztratila kontrolu nad svým životem, že nevím, co se bude dít zítra a nevím, jak to příště dopadne,“ přibližuje Táňa svou pomyslnou poslední kapku. Do léčby nastupovala, když jí bylo 27 let. Její boj s alkoholem tedy trval 11 let.

Nyní Táňa abstinuje už 13 let a pomáhá i dalším ženám. „Ano, chtěla jsem se zabít, utéci z léčby. Chvíli trvá, než se začnete měnit a přestanete personál v léčebně vnímat jako svoje nepřátele, ale někoho, kdo vám chce pomoci,“ ohlíží se za úspěšnou léčbou ve VFN statečná žena.

Ženy nastupují do léčby pozdě

Podle přednosty Kliniky adiktologie VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Michala Miovského je ženské pití alkoholu stigmatizované, ženy proto svou závislost do poslední možné chvíle tají. „I lidé s psychiatrickými diagnózami jsou pro společnost více přijatelní než závislí,“ dodal. Ženy do léčby podle něj nastupují později než muži a její zahájení je tak komplikovanější. Přesto abstinuje deset let od zahájení léčby na této klinice 57 procent žen, které je dokončily, a třetina těch, které nastoupily. Část ale léčbu nedokončí nebo ji opakuje.

„Na ženském oddělení léčíme všechny závislosti, pořád ale dominuje závislost na alkoholu, někdy v kombinaci s užíváním návykových léků, hypnotik a sedativ. Je to asi 60 procent. Občas se u nás objeví i ženy závislé na opiátech,“ popsal primář kliniky Petr Popov. Léčí se tam podle něj i ženy závislé na hazardním hraní. V minulosti tam byla i pacientka, které ničilo život nepřetržité sledování televize.

Ženská nebo společná oddělení jsou při většině psychiatrických nemocnic, v Praze byla ale léčba zahájen v roce 1971. „Léčebný systém byl tehdy postaven na základě programu pro muže, ale lékaři jej přizpůsobili ženským potřebám a prodloužili na čtyři měsíce,“ uvedl Miovský.

Zatímco muži začínají pít spíš pivo a psychické potíže se dostaví později, u žen je vstupní drogou nejčastěji víno a pít začínají, aby upravily svůj špatný psychický stav. Proti mužům na ně i při stejné tělesné hmotnosti alkohol působí hůř, protože mají v těle méně vody a více tuku. Mají také menší játra, která by alkohol mohla odbourávat.