„Zelená vdova“ Monika pila 3 lahve vína denně: Málem jsem zemřela, říká matka dvou dcer

„Jsem člověk, který si prošel závislostí a léčil se,“ říká dnes Monika, která vlastní sanatorium v pražském Braníku, kde pomáhá pacientům překonávat nejen závislosti na alkoholu, ale např. také na lécích nebo automatech. Cesta k tomu, aby se z ní stala adiktoložka, byla ale velmi dlouhá a jak Monika přiznává, velmi tvrdá, během které málem zemřela.

Bylo jí 33 let, když zkolabovala. To už pila dvě až tři lahve vína denně. Nikdo z její rodiny netušil, co se děje. Svoji závislost na lécích i alkoholu skrývala několik let. „Sáhla jsem si na dno. Je to něco, co jsem si nemyslela, že někdy v životě zažiju. Byla jsem vždycky slušně vychovaná a poslušná holka,“ řekla Monika ve studiu Blesk Zpráv.

Podle ní vzniká závislost mnohem dřív, než po alkoholu nebo jiné návykové látce sáhnete. Ona sama ochutnala alkohol poprvé v 16. „Pomáhal mi se uvolnit, získat sebevědomí a povídat si s muži,“ vzpomíná Monika.

Zelená vdova

„Byla jsem závislá na mamince. V 18 letech, když jsem vešla do života, jsem neuměla řešit žádné problémy,“ řekla Monika. Na vysoké škole potkala svou velkou lásku a zpětně uznává, že to byl dominantní muž, na kterém byla závislá stejně jako předtím na rodičích.

Narodily se jí dvě dcery. Mladá maminka se musela vyrovnat s tím, že jedna z nich je sluchově postižená. „V té době jsem si neuvědomovala, jak moc mě tento fakt zasáhl,“ říká Monika.

Navíc přišla revoluce a s ní nové možnosti. Manžel Moniky začal podnikat. Monika pracovala na částečný úvazek jako účetní, starala se o děti, začala ale trpět úzkostmi.

Dalo by se říci, že Monika byla typickou „zelenou vdovou“, jejíž manžel je pracovně vytížený, ona tráví celé dny sama doma s dětmi a cítí se osaměle. Ty jsou podle odborníků nejvíce náchylné k alkoholismu.

Monika hovoří o tom, že v podstatě dělala to, co od ní očekávali ostatní a ne to, co by chtěla ona sama. „Říkala jsem si, že vlastně nevím, kdo jsem a to jsem začala ‚zapíjet‘,“ pokračuje ve své zpovědi Monika. Péči o domácnost zvládala prý i ve chvílích, kdy pila ráno, odpoledne i večer.

Kolaps a léčba

Když ve 33 letech zkolabovala, tak v tu chvíli manželovi došlo, že se něco děje a odvezl ji na léčení do pražských Bohnic. To byla pro ženu další drsná zkušenost. Děti pro ni nebyly dostatečným důvodem přestat pít a ona si myslela, že sklenka je to jediné, co má.

„Je fajn, že tyto možnosti léčby jsou, ale v podstatě vás to jen odstaví od alkoholu, ale ten důvod, proč pijete, s tím nikdo v léčebně nepracuje. Bylo to drsné. Byli tam lidé, co se vlastně ani léčit nechtěli. Neviděla jsem žádnou pozitivní motivaci, jen samé negace,“ popisuje Monika pobyt v léčbě. Pak si uvědomila, že málem zemřela a rozhodla se bojovat. Při životě ji držela i myšlenka, že pokud léčbu zvládne, napíše knihu.

Návrat do Bohnic

Po absolvování léčby přišel rozvod. Monika se rozhodla postavit se na vlastní nohy a doplnila si vzdělání. Pak se do Bohnic vrátila. Ale tentokrát jako zaměstnanec.

Následně si splnila sen a založila první soukromé sanatorium na léčbu závislostí v Česku.

„Alkoholu propadá stále více lidí a za poslední dva roky pozoruji, že je to stále více žen. Alkohol je v Česku všude, propaguje se, v restauracích mnohdy stojí stejně jako nealkoholické nápoje. Alkohol a jeho vliv se bagatelizuje a společnost to nechce moc vidět, protože pak by se ukázalo, kolik lidí má s alkoholem skutečně problém,“ uzavírá dnes už uznávaná adiktoložka Monika Plocová.

