Mimo své manželky údajný vrah popravil ještě své tři malé dcery Leni (†10) Janni (†8) a Rubi (†3). Jak uvedl žalobce Gernot Bantleon, otec trpěl paranoidním strachem, že bude souzen za zfalšovaný očkovací průkaz. Bál se především toho, že mu úřady odeberou všechny děti. Ze strachu ze všech těchto věcí zmasakroval celou rodinu. Těla nebohých dětí měla být nalezena přímo v jejich pokojících.

V dopise, který se našel na místě činu, své obavy údajný vrah popsal. „Doslova v něm píše, že univerzita na které pracovala jeho manželka, chtěla zfalšování pasu přísně potrestat,“ dodal Bantleon. Z psaní není zřejmé, zda jeho žena Linda sdílela podobně závažné obavy. Jak uvedl deník Bild, očekávat vězení nebo dokonce odebrání dětí bylo neuvážené.

„Mluvíme zde o padělání dokumentů, zákonodárce by pro ně stanovil pokutu nebo odnětí svobody maximálně na pět let,“ uvedl specialista na trestní právo Alexander Pabst. Jak ale dále informoval, podle něj by v tomto případě čekala rodinu maximálně pokuta. Její výše by se odvíjela od platu otce. Jak právník dále potvrdil, že by úřad oběma do té doby bezúhonným rodičům sebral děti, je naprosto nepravděpodobné.

Vražda a sebevražda

Tragédie se stala o víkendu v braniborském městě Königs Wusterhausen, které leží jižně od Berlína a čítá zhruba třiatřicet tisíc obyvatel. Strážci zákona ve čtvrti Senzig v obytném domě našli pět mrtvých těl. Policii na místo přivedl telefonát od člověka, kterému se údajně zdálo divné, že dlouho obyvatele domu neviděl. Vyšetřovatelé pro n-tv.de uvedli, že svědci viděli údajně v domě bezvládná těla.

Šokovaní sousedé

Sousedé jsou z rodinné tragédie v šoku a na místo začali nosit svíčky. „Je opravdu zlé, co se tady stalo,“ komentoval tragédii jeden z nich. Děvčata sousedé prý často vídali, když venčila rodinného psa – čivavu. Právě pejsek, jehož z domu vynesli hasiči, jako jediný přežil. Skončil v útulku.