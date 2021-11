Místo vánočních koled a veselí se v neděli americkým městem Waukesha ozýval křik a pláč vyděšených lidí. Červené SUV najelo do vánočního průvodu! Čtyři ženy a jeden muž zemřeli. Dalších osmačtyřiceti lidí včetně dvou dětí skončilo v nemocnici. Oběťmi hrůzného činu se staly hlavně oblíbené místní mažoretky, kterým bylo mezi 52 a 79 lety a patřily do skupiny zvané Tančící babičky. Po veselých seniorkách truchlí lidé nejen na sociálních sítích. Policie hodlá obžalovat rappera Darrella E. Brookse, který měl vůz řídit, z 5 vražd.

Oslavy vánočních svátků v americkém městě Waukesha měl zahájit vánoční průvod, který procházel rozjařeným městem v neděli odpoledne. Vánoční veselí však skončilo předčasně a tragicky. Zničehonic se hlavní třídou prohnalo červené SUV, které vjelo do průvodu.Řidič srazil mnoho lidí. Podle očitých svědků těla doslova lítala vzduchem. Na místo se rozjeli záchranáři, kteří do nemocnice převezli osmačtyřicet zraněných. Mezi nimi byly i dvě děti. Nicméně čtyři ženy a jednoho muže se zachránit nepodařilo.

Truchlení za tančící babičky!

Oběťmi šíleného činu byly podle informací televizní stanice CNN členky skupiny „Tančící babičky.“ Vášnivým mažoretkám bylo mezi 52 až 79 lety. Mužské oběti, která byla identifikována jako Wilhelm Hospel, bylo jednaosmdesát let a skupině pomáhal. „Tančící babičky z Milwaukee jsou zničeny touto hroznou ztrátou na životech a zraněními na tanečním průvodu ve Waukeshe. Naše skupina dělala to, co milovala, vystupovala před davy v průvodu, vytvářela úsměv na rtech všech věkových kategorií a naplňovala je radostí a štěstím,“ uvedla skupina na sociální síti Facebook s tím, že si členky skupiny užívaly jásot a aplaus všech přihlížejících, kterým jejich vystoupení udělalo radost.

„Ty, které zemřely, byly extrémně vášnivé babičky,“ dodala skupina v prohlášení. Fanoušky tragická zpráva naprosto zdrtila. „Tato skupina je všechno, co je Amerika. Babičky jsou skutečně tmelem, který nás jako rodiny i jednotlivce drží pohromadě. Truchlíme s vámi a stojíme při vás,“ napsal pod smutné oznámení Doug. „Je mi velmi líto, že se taková hrůza stala tak úžasným lidem,“ komentovala Sherry. „Pokaždé přinášíte úsměvy a radost. Milujeme vás sledovat a tolik nás inspirujete. Tohle je zdrcující. Upřímnou soustrast,“ napsala Pam.

Vášnivé tanečnice

Mažoretky-seniorky byly identifikovány jako Virginia Sorensonová (†79), LeAnna Owenová (†71), Tamara Durandová (†52) a Jane Kulichová (†52), která dlouhodobě pracovala jako bankéřka. „Byla úžasná maminka a babička. Každý ji miloval,“ uvedla její dcera Taylor Smithová s tím, že byla matkou třem dětem a babičkou třem vnoučatům. Její kolegyně ze skupiny LeAnna Owenová, kterou všichni známí říkali pouze Lee, byla také vášnivou tanečnicí. „Byla to jedna z jejích vášní, kterou opravdu milovala,“ uvedli její blízcí s tím, že byla pyšná na to, že mohla být „tančící babičkou.“

Rappera stíhají za 5 vražd

Podle informací televize NBC policie dopadla údajného viníka, který skončil ve vazbě. Jedná se o rappera Darrella E. Brookse (39), který svým vozem projel bezpečnostní barikády a narazil do davu. Krátce před tím prý byl zapleten do domácího násilí. Svou oběť měl ohrožovat nožem. „Jsme si jisti, že jednal sám. Nemáme žádné informace o tom, že by Brooks někoho v průvodu znal,“ uvedl policista Daniel Thompson. Strážci zákona podezřelého vyslýchali celý večer a jak uvedla BBC, pro začátek ho stíhají pro 5 vražd. Nevylučují ale, že počet obvinění se ještě rozšíří.

Na místě tragédie byl svědek Jaymz Touchstone, který sledoval s pýchou svou dceru, jež vystupovala se svou kapelou, když zničehonic se na silnici objevil „velký náklaďák.“ Neváhal a zraněním začal poskytovat první pomoc. „To dítě, kterému jsem poskytoval první pomoc mělo rozdrcené nohy,“ popsal hrůzu, která na místě panovala.

