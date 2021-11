O případu informovali zdravotníci na své facebookové stránce. Podle nich ztratil mladý muž obrovské množství krve a přežil i díky duchapřítomnému jednání svědků. „Přestože svědkové události správně zareagovali a ihned mu ránu stlačili rukama, krevní ztráta byla natolik významná, že i přes rychlý příjezd sanitek už zraněný nebyl při vědomí,“ napsali královéhradečtí záchranáři.

Ti ihned po příjezdu na místo podali kyslík a krevní transfuzi. Následně muže transportovali do traumacentra ve fakultní nemocnici. „V nemocnici byl zraněný v kritickém stavu předán již dvaadvacet minut od ohlášení události,“ uvedli zdravotníci, kteří dodali, že mladík přežil především díky pohotové reakci okolí a díky rychlému příjezdu záchranářů. Zásadní bylo také to, že raněný dostal krevní transfuzi ještě před příjezdem do nemocnice.

Útočník už byl, jak potvrdila mluvčí policie Iva Kormošová, obviněn. „Klade se mu za vinu, že o pět let staršího muže po vzájemné potyčce bodl jedenkrát nožem. Dospělému by hrozil trest odnětí svobody od dvou do osmi let. V případě mladistvých je sazba poloviční,“ sdělila mluvčí.