Poraněný třicetiletý muž dokázal ještě dojít domů, kde ho jeho soused dovezl do nemocnice. Tam za ním museli policisté. Zraněný jim poté řekl, že se byl projít s přítelkyní a v parku byl napaden, uvedla policie.

V parku se v tu chvíli pohybovalo pětadvacet lidí. Část z nich, šest až osm mužů ho měla nejprve slovně urážet a poté údery pěstí a kopy do celého těla napadnout. Za to jim hrozí odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

V průběhu vyšetřování policisté zjistili, že celý incident měl náhodný kolemjdoucí natáčet na mobil. Tohoto občana, ale i další případné svědky žádají policisté o to aby se jim ozvali.