Šílenec v roce 2012 zabil devatenáctiletou Rachel Wilsonovou. Dívku pak odvezl a odhodil do příkopu. (Autor: Cleveland Police)

Šílenec v roce 2002 zabil devatenáctiletou Rachel Wilsonovou. Dívku pak odvezl a odhodil do příkopu. Dlouhých deset let se její ostatky nedařilo najít a Keith Hall si vymýšlel všemožné lži, aby se vyhnul vězení. To mu ale nevydrželo. Soud ho poslal na osmnáct let do vězení. Deviant si dokonce roky uchovával v peněžence vlasy své oběti!

Ostatky nebohé dívky byly nalezeny v roce 2012. Její rodina zůstala naprosto v šoku. Pořád doufala, že se jejich dcera najde a v pořádku se vrátí domů. Rachel bohužel chodila s šílencem, který využíval její prostituce a za vydělané peníze cpal do heroinu a kokainu. Ačkoli byl hlavním podezřelým v případu dívčina zmizení, svou vinu léta popíral.

Jak uvedl deník The Sun, v květnu letošního roku se ale přiznal. Soud ho proto poslal na osmnáct let do vězení. Rachel neměla s Hallem šťastný vztah. Byla extrémně vyhublá a její přítel ji vykořisťoval. Když se ji rozhodl zabít, byli spolu teprve dva roky. „V tomto období Rachle jen přežívala. Trpěla ať už kvůli závislosti na drogách, tak z důvodu otřesného zacházení z rukou jejího partnera,“ poznamenal soudce.

To potvrdili i svědci, kteří uvedli, že se Rachel svého přítele bála. Často ji prý vídali s modřinami po těle a na krku. Situace vyústila v tak brutální útok, že Hall Rachel zabil. Prý onu noc nepřinesla dostatečně velký obnos peněz.

Tělo pak naložil do dodávky a odhodil do příkopu, kde ji více než deset let nikdo nenašel. Poté se Hall snažil zahladit stopy a všemožně lhal, aby se vyhnul spravedlnosti. Když se konečně policii přiznal, objevili detektivové v jeho peněžence vlasy nebohé dívky, které si tam uchovával.