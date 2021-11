Ve vězení neprávem seděl dvacet let, před dvěma týdny ho z věznice Bělušice nadobro propustili. Před novináři prchl Robert Tempel bočním vchodem. Na nový svět byl prý připraven. „Byl jsem na to připravený líp, než si lidi mysleli,“ řekl Tempel CNN Prima News.

„To jste vlastně viděli u mě, u Kajínka, že nás to nezlomilo ani jednoho. Prostě když jste trochu inteligenčně vyvinutej, tak tu techniku pochopíte,“ dodal. Jinak je ale podle něj svět stejný jako v době, kdy nastupoval do vězení. Jen prý ty silnice jsou trochu jiné.

Nabídky se mu prý hrnou

„Mám tam neskutečný záběr možností, co můžu dělat,“ prozradil s tím, že následující měsíc bude věnovat objíždění možných pracovních nabídek. Myslí si, že může dělat jakoukoliv manažerskou pozici. Zvažuje stavebnictví či pracovní agentury. „Prostě řídit lidi, v tom jsem byl vždycky dobrej,“ řekl.

Volný čas ve vězení věnoval hlavně studiu a tréninku oblíbených bojových sportů. „Na stole jsem měl neustále knížky. Jazyky, ekonomie, management. Prostě jsem to neprofetoval jako většina z nich,“ dodal na adresu spoluvězňů. Po celou dobu na něj doma čekala jeho žena, která prý miluje koně a má svou vlastní pizzerii.

Nejvíce trpěla rodina

V době jeho pobytu za mřížemi to ale rodina jednoduché neměla. „Můj syn třeba musel přestat studovat. Kvůli narážkám - táta-vrah,“ svěřil se nyní už očištěný Tempel s tím, že jeho bratr z toho dostal mozkovou mrtvici. Lidé ho prý často uráželi. „Nejvíc to protrpěl syn a rodiče, manželka je silná ženská, to je predátor,“ dodal s úsměvem.

Tempel promluvil i o vztahu s Jiřím Kajínkem, který se jeho propuštění obával. „Stalo se prostě to, že vězni mezi lidma, jako jsem já nebo Kajínek, dělaj intriky. Pan Kajínek uvěřil tomu, čemu uvěřit neměl,“ okomentoval spor Tempel.

Dostal doživotí

Tempel měl zůstat ve vězení na doživotí za dvojnásobnou vraždu v roce 2001. Loni ale Evropský soud rozhodl, že mu bylo upřeno právo na spravedlivý proces a soud nebyl dokončen v přiměřené lhůtě. Před dvěma týdny byl propuštěn na svobodu.