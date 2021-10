Pěkný problém má modelka Aída Victoriová z Kolumbie. Její matka Merlano Rebolledová se dostala do vězení a modelka využila své krásy a důvtipu k zinscenování jejího útěku. Nejenže matce připravila potřebné vybavení, ale ještě ve vhodnou chvíli rozptylovala okouzlené policisty.

Pokud by existoval seznam způsobů, jak své matce ukázat, jak moc ji skutečně milujete, osvobodit ji z vězení by jistě byl jeden z nejpřesvědčivějších. Matka instagramové krásky skončila ve vězení poté, co na ni dopadla podezření z volebních podvodů.

Jak uvedl server Vice, její pád přišel po rychlém politickém vzestupu, senátorkou se stala v pouhých 38 letech. Po jejím vítězství ve volbách v roce 2019 však úřady rychle zjistily nesrovnalosti v kampani a objevily důkazy o podvodech s hlasy voličů, korupci a nelegálním držení zbraní. Do šesti měsíců od svého vítězství byla senátorka usvědčena a odsouzena na 15 let do věznice v Bogotě. Po více než dvou týdnech i díky své dceři utekla.

Aída Victoria vymyslela důmyslný plán. Její maminku čekala návštěva zubaře. Tam ji měl dovést policista v autě, nicméně udělal chybu, k doktorovi vězeňkyni poslal bez dozoru. V čekárně už měla od své dcery připravené věci k útěků. Mimo mobilního telefonu i lano, po kterém se slanila z okna.

A aby toho nebylo málo, jako v akčním filmu na matku hned po slanění čekal motocykl s řidičem. Toho měla prý taktéž pod palcem povedená dcera. Když odvážná matka slaňovala z okna, Aida svou krásou ještě k tomu rozptylovala stráže čekající venku.

Sexy dívka hned využila toho, že se stala pro policisty hlavní podezřelou z inscenování útěku. Svůj instagram plnila odvážnými pózami a získávala jednoho sledujícího za druhým. Dokonce se nechala zvěčnit na obálce časopisu. „Dcera uprchlé kongresmanky se přiznává,“ stálo na titulce, kde se vystavovala polonahá Aida v poutech. Její matka byla nakonec nalezena ve Venezuele a postavena před soud.

Obvinění se ale nevyhnulo ani krásné dceři. Ona i zubař, který dal matce čas k útěku, jsou obviněni z toho, že byli potenciálními spolupachateli jejího útěku. Oběma hrozí v případě prokázání viny dlouholetý trest odnětí svobody.„Navzdory tomu, že každý den vstávám s vědomím, že můžu jít na 21 let do vězení, jsem šťastná. Buď šťastný dnes, protože nevíš, co bude zítra,“ uvedla na instagramu Aida.