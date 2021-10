Ali Abulaban (29) se u vrchního soudu v San Diegu přiznal k vraždě své manželky a jejího tajného přítele. Zástupce okresního prokurátora Taren Brast u soudu vysvětlil, že Abulaban je známým tvůrcem na TikToku, který má pod přezdívkou JinnKid více než 940 000 sledujících. Jeho účet obsahuje komediální scénky a napodobování postavy Tonyho Montany z filmu Zjizvená tvář.

V případě odsouzení Abulabana mohou prokurátoři požadovat až trest smrti. Brast však zatím neuvedl, zda tak hodlá učinit, jelikož návrhy soudce obvykle přijímá až po předběžném slyšení. Dle serveru Metro se Abulabanův advokát k obviněním zatím nevyjádřil.

Prokurátor v pondělí 25. října u soudu uvedl, že Ali Abulaban nainstaloval do tabletu své pětileté dcery odposlouchávací zařízení, pomocí nějž sledoval svou manželku. Když vešel do bytu, kde se měla žena nacházet, slyšel ve vedlejší místnosti hlasitý smích. Manželku s partnerem na místě zastřelil. Poté muž odešel vyzvednout svou dceru ze školy.

Ke střelbě došlo minulý čtvrtek 21. října krátce před třetí hodinou odpoledne ve 35. patře výškové budovy v San Diegu. Policie v pondělí identifikovala obě oběti: osmadvacetiletou Anu Abulabanovou a o rok staršího Rayburna Cadenase Barrona z National City v Kalifornii. Brast dále uvedl, že Ali Abulaban se detektivům ihned přiznal a obvinil svou ženu z nevěry. Dle vyšetřovatelů měl Rayburn patřit mezi rodinné přátele.

Žena měla v plánu se s Alim nechat rozvést a požádala jej, aby se z jejího bytu 18. října odstěhoval. Brast uvedl, že se Abulaban po třech dnech vrátil, zdemoloval byt a do iPadu své dcery nainstaloval aplikaci, aby mohl svou manželku špehovat. O několik hodin později pomocí aplikace zaslechl svou ženu a nějakého muže. Bezpečnostní kamery jej zachytily, jak vběhl do bytu. Abulaban třikrát střelil svého přítele Barrona a pak zastřelil svou ženu ranou do hlavy. Po incidentu ihned zavolal své matce a přiznal se.

Vrah zavolal policii kolem třetí hodiny odpoledne poté, co vyzvedl svou dceru. Přivolaní strážníci jej zatkli, když byli oba ve vozidle. Z policejních záznamů dále vyplývá, že před vystěhováním měl manželku napadnou a způsobit jí lehká zranění. Žena plánovala na manžela podat žádost o zákaz přiblížení. Abulaban je nyní ve vazbě bez možnosti propuštění na kauci. Na základě soudního příkazu se také musí držet dál od své dcery.