Fotku se slony si chtěl udělat otec Jose Navarrete (25) v zoo v americkém San Diegu. Do výběhu s chobotnatci vzal i svou dvouletou dcerku! Ovšem pořízení fotografie se změnilo v drama. Zoologickou zahradou se rozezněl řev a jeden ze slonů se k otci s dítětem začal hnát! Jako zázrakem se však oba dostali do bezpečí.

Chvíle hrůzy zažili návštěvníci zoologické zahrady v kalifornském San Diegu v pátek. Do proslulé zoo vzal svou dvouletou dcerku tatínek Jose Navarrete. Ve chvíli, kdy procházeli kolem výběhu slonů, ho napadla neuvěřitelná věc!

Selfie se slonem

Pětadvacetiletý otec vzal svou dceru, dostal se přes zábrany a vtrhl přímo do výběhů obřích chobotnatců. Podle informací televize ABC7 si chtěl tatínek udělat se zvířaty fotografii.

Ovšem focení nedopadlo dobře. „Hodně lidí ztuhlo a nevědělo, co dělat, pak ho okamžitě všichni prosili a pak to začalo být zběsilé a hysterické,“ uvedl svědek Mathew Passiglia pro televizi NBC7. Stačilo třicet sekund a sloni si všimli, že mají ve výběhu vetřelce.

Velký řev

„Byl to velký řev,“ popsal dramatickou chvíli svědek s tím, že jeden ze slonů se k nim začal hnát. Další svědci se snažili otci s dcerou pomoci. Navarrete rychle popadl dceru a hnal do bezpečí, ovšem v jednu chvíli zakopl a upustil své dítě. „Nemyslel jsem si, že to skončí dobře,“ dodal Passiglia.

Navarrete naštěstí stihl sebrat své dítě a dostal se s ním za zábrany. „Dnes odpoledne, 19. března 2021, se dva hosté, navzdory mnoha překážkám, záměrně a nelegálně dostali do výběhu, který je domovem našich asijských a afrických slonů,“ uvedla v prohlášení zoologická zahrada. Otec byl po incidentu zatčen.

