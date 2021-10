Jak uvedl deník Mirror, Annika Larsonová byla na prázdninách u maminky v Římě v Itálii, když se jí začalo špatně dýchat. Byla převezena do nemocnice, kde lékaři bojovali o záchranu jejího života. Na vině byla zmrzlina!

Nebohá dívka byla v Itálii 28. září. Dovolenou si chtěla osladit zmrzlinou. To se jí málem stalo osudným. Kvůli silné alergické reakci dostala anafylaktický šok. V pochoutce se totiž nacházely ořechy i přesto, že zaměstnanci cukrárny tvrdili, že tomu tak není. „Zeptala jsem se, jestli zmrzlina obsahuje ořechy, a zaměstnanci mi řekli, že ne,“ popsala. Annika má na ořechy alergii a každé jídlo před konzumací musí kontrolovat.

Mladá žena musela urychleně do nemocnice. Jen pár minut poté, co zmrzlinu snědla, začala cítit, jak jí mravenčí jazyk a hrdlo. Jen po několika chvílích dívce začal otékat obličej. „Jakmile jsem se dostala do nemocnice, omdlela jsem. Myslela jsem si, že umírám,“ popsala američanka traumatizující zážitek.

Dívka chce po hrůzném zážitku bojovat za více předpisů týkajících se označování potravin a zabránit tak dalším podobným situacím.