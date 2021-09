Češku Aničku (†25) zastřelili v Kolumbii: Před nebezpečným regionem varují i místní

Jak již Blesk informoval, ohromná tragédie s neodčinitelnými následky se stala v pátek večer, když se podle listu El Tiempo pětadvacetiletá Anna vracela na hotel z farmy nedaleko obce Jardín. Na té byla společně s mužem britské národnosti. Toho média označují jako jejího partnera a ona se s ním na farmě měla pohádat. Cestou ji měl zastřelit dosud neznámý pachatel.

Rodina měla obavy

Anna T. byla v Kolumbii už asi dva týdny na dovolené. Brit, který ji na cestě doprovázel, vyvázl bez zranění a s tamní policií spolupracuje. Motiv vraždy je zatím ale neznámý. Policie provádí výslechy svědků a pokouší se zmapovat, kudy mladá žena procházela. Tělo oběti bylo předáno soudním lékařům v Medellínu.

Co přesně se v Kolumbii stalo, zatím příbuzní zesnulé Anny neví. Blesku to řekl člověk blízký rodině. O cestě do Kolumbie prý nejbližší mladé ženy pochybovali. A jak vyšlo najevo, obavy z výletu do oblasti, kterou Anička navštívila, jsou rozhodně na místě.

Probíhá tam válka gangů

Jak uvedl britský Daily Mail, jde o první letošní vraždu, při které zahynula osoba cizí státní příslušnosti. Ovšem jinak je městečko Jardín a okolní region Antioquia neblaze proslulý velkou mírou násilí. Jen v samotném 13tisícovém Jardínu se každý rok stane 20 vražd.

Místní oblastní bezpečnostní expert Luis Fernando Quijano přímo řekl, že zahraniční návštěvníci nikdy nejsou informováni o situaci v regionu jako je Antioquia. „Přijedou a vyrazí za památkami, aniž by si byli vědomi bezpečnostní situace,“ myslí si. Navíc doplnil, že v celém regionu Antioquia probíhá mocenský boj gangů o oblasti strategicky důležité pro drogové obchody.

Varovaly i úřady

To potvrzuje i rostoucí míra masakrů v posledních letech, na něž upozornil web insightcrime.org. Celá oblast Antioquie je místem, ve kterém se potýkají drogové gangy, uvádí a upřesňuje, že jen loni bylo v oblasti zaznamenáno sedm hromadných vražd.

Podle serveru se spolu sváří dvojice drogových mafií, kterým jde jak o klíčovou polohu regionu na cestě k moři tak o místní drogovou klientelu. Jak server uvedl s odvoláním na varování úřadu tamního ombudsmana ze srpna 2020, jsou tamní města, včetně Jardínu, v němž pobývala Češka, vysoce riziková právě s ohledem na konflikty mezi drogovými dealery.