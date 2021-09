K tragédii došlo v pátek večer ve chvíli, kdy se podle listu El Tiempo pětadvacetiletá Anna vracela z farmy nedaleko obce Jardín. Na té byla společně s mužem britské národnosti, kterého média označují jako jejího partnera, s nímž se na farmě měla pohádat.

Když se vracela na hotel, cestou měl Češku zatím neznámý pachatel zastřelit. „Můžeme potvrdit smrt české občanky v Kolumbii. Příčinu úmrtí vyšetřuje tamní policie,“ sdělila Mariana Wernerová z tiskového oddělení ministerstva zahraničí. „Zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou oběti,“ doplnila.

Rodina měla obavy

Anna T. byla v Kolumbii už asi dva týdny na dovolené. Brit, který ji na cestě doprovázel, vyvázl bez zranění a s tamní policií spolupracuje. Motiv vraždy je zatím ale neznámý. „Provádíme výslechy a prověřujeme trasu, kterou před smrtí absolvovala,“ uvedl v sobotu regionální policejní velitel Gustavo Franco. Dodal, že tělo oběti bylo předáno soudním lékařům v Medellínu.

Co přesně se v Kolumbii stalo, zatím příbuzní zesnulé Anny neví. Blesku to řekl člověk blízký rodině. O cestě do Kolumbie nejbližší mladé ženy pochybovali. „Odjela před dvěma týdny. Vím, že rodina měla z cesty do takové země strach,“ popsal rodinný známý pro Blesk. „Do Kolumbie odletěla se svým přítelem z Velké Británie,“ doplnil.

Anička byla plná života

„Celá rodina touto tragédií trpí. Anička byla veselá a plná života, takové sluníčko, a chtěla všem lidem pomáhat. Byla moc hodná,“ uzavřel.

V procesu je už i možná repatriace zastřelené turistky. „Mohu potvrdit, že vyjednáváme s kolumbijskou stranu o repatriaci těla, ke které by mohlo dojít i dříve, než bude ukončeno vyšetřování případu kolumbijskou policií. Zastupitelský úřad je ve věci od začátku v kontaktu s rodinou,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová s tím, že vzhledem k probíhajícímu vyšetřování a kvůli ochraně osobních údajů oběti nemůže komentovat další detaily případu.