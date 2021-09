Těšila se na promoci a novou životní etapu po ní. Studentka univerzity Samantha Josephsonová se však závěrečných zkoušek už nedočkala. Jednadvacetiletá žena nasedla do auta, o němž si myslela, že je její odvoz, který si objednala. Spletla si však vozidla a o den později byla nalezena mrtvá. Na sobě měla víc jak 120 bodných ran.

Koncem března v roce 2019 se Samantha Josephsonová rozhodla, že si vyrazí se svým přítelem a přáteli do baru. Večer se vyvíjel dobře, ovšem nakonec se rodačka z New Jersey rozhodla, že pojede zpět do svého bytu. Bylo brzy ráno, a tak si objednala vůz taxislužby a vyšla ven na chodník na řidiče čekat.

Kolem druhé hodiny studentku univerzity zachytily bezpečnostní kamery, jak stojí na chodníku v oranžovém tričku a černých kalhotách. Poté na silnici před ní zastavil černý Chevrolet Impala a nadějná studentka, jejímž oborem byla politologie, nasedla dovnitř. Od té chvíle ji už nikdo neviděl živou.

Špatné auto

Podle informací britského deníku Daily Mirror si Samantha spletla auta. Nenasedla do objednaného Uberu, ale k cizímu člověku, zatímco řidič Uberu na ni marně čekal před barem. Když se neukázala, zrušil objednávku a odjel. Její nepřítomnosti si všimla až spolubydlící druhý den.

Obávala se, že se jí něco mohlo stát, a tak ji ohlásila jako nezvěstnou. Strážci zákona po ženě, která za pouhých pár týdnů měla promovat, začali pátrat. O necelých čtyřiadvacet hodin později Samanthu našli. Její tělo našel lovec v zalesněné oblasti asi 105 kilometrů od baru.

Brutální vražda

Mnohačetné rány na jejím těle vypověděly o brutálním napadení. Útočník ji napadl nožem a zasadil ji několik bodných ran. Poranění byla nalezena i na její pravé ruce, kterou zřejmě použila jako štít. Vrah ji bodl i do hlavy, krku i do nohou. Zemřít měla během deseti až dvaceti minut.

Podle strážců zákona poté, co Samantha nasedla do vrahova auta, aktivoval dětskou pojistku, což ji zabránilo dostat se ven. Netrvalo dlouho a policie vraha dopadla. Nathaniel Rowland bydlel nedaleko místa, kde bylo nalezeno Samanthino tělo. V jeho autě vyšetřovatelé našli bělidlo a další čisticí prostředky a na sedadlech a v kufru našli stopy krve. V jeho domě našli i vražedný nůž a oblečení od krve. Pod jeho nehty bylo nalezeno ženino DNA.

Dojemná slova matky

V případu se objevili i svědkové jako Rowlandova expřítelkyně, která uvedla, že viděla krev v jeho vozidle a viděla ho, jak ji čistí bělidlem. Zároveň údajně viděla, jak se snaží dostat krev z nože. Soud ho nakonec shledal vinným. „Její sen byl i můj sen, její smrt byla moje smrt. Zavřu oči a cítím, co snášela Rowlandovou rukou stodvacetkrát. Znovu a znovu bojující o život, zavřená v jeho autě. Modlím se, aby Sami, když zavřela oči, myslela na krásné věci a jeho zlá tvář nebyla to poslední, co viděla, než naposledy vydechla,“ uvedla Samanthina máma Marci v dojemném prohlášení. Nicméně obhájci Rowlanda u soudu uvedli, že vědci nedokážou na sto procent říci, že na noži je Rowlandovo DNA a na těle Samanthy jeho DNA nebyla nalezena.

