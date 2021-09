Vyhazovač německého původu Marc Schatzle (31) se s dědičkou britského multimilionového koňského byznysu Annou Florence Reedovou (†22) podle Daily Mail seznámil v roce 2019 v Thajsku, kde byli oba samostatně na dovolené. Anna si mohla vyhazovat z kopýtka o něco víc, což na ní Schatzla, zdá se – kromě dívčiny krásy – nejspíš přitahovalo ze všeho nejvíc.

Pak spolu začali cestovat... a hodně utrácet. Večer před Anninou smrtí, to už se nacházeli pro změnu ve Švýcarsku v luxusním rezortu u jezera Maggiore, si měli otevřít lahev šampaňského v ceně 136 dolarů (téměř 3000 korun). Dívku poté našli uškrcenou v koupelně pokoje. Přítel její smrt sváděl a dosud svádí na drsné sexuální hrátky, které se jim vymkly z ruky. Druhá strana je naopak přesvědčená, že Annu záměrně uškrtil právě Schatzle, a to ze zištných důvodů.

Svědčilo by o tom třeba to, že byl v době, kdy se dal pár dohromady, silně zadlužený a po seznámení jeho výdaje ještě vzrostly. Důkazem jeho nekalých úmyslů by mohl být i fakt, že v hotelovém výtahu velmi pečlivě schoval Anninu kreditní kartu. Schatzle ovšem před soudem, který stále běží, tvrdí, že tak učinil jen v žertu.

Podle žalobců je ale pravděpodobné, že si kartu chtěl uschovat k pozdějšímu použití. Jak soud se Schatzlem dopadne, ukáže čas. Podle dosavadního vývoje se ale zdá, že jeho osud se povážlivě nahýbá.