Velkou Británií otřásla brutální čtyřnásobná vražda. O život přišla jedna dospělá žena a tři děti ve věku od 11 do 13 let. Policie už zadržela muže (31), kterého z nepopsatelného skutku podezřívá. Příbuzní obětí jsou bez sebe žalem.

Měla to být návštěva s přespáním. Klučina John (†13), jeho sestřička Lacey (†11), jejich maminka Terri Harrisová a Laceyina kamarádka Connie Gentová (†11) přes víkend nocovali v domě Johnova kamaráda v anglickém městě Killamarsh. Jenže v noci na neděli je někdo zavraždil!

Tatínek dvou zavražděných dětí, Johna a Lacey, bývalý partner Terri Harrisové, Jason Bennett se hrůznou zprávu dozvěděl v neděli ráno, okamžitě skočil do auta a jel na místo.

U místa tragédie položil květiny a pak se sesypal. Útěchu mu poskytli jeho blízcí včetně současné partnerky a rodičů, kteří se na místo také vydali. Před domem, kde se vraždy odehrály, vzniklo pietní místo. Lidé tam nosí květiny i hračky a píší dojemné vzkazy na rozloučenou.

Na svém profilu na sociálních sítích tatínek zanechal několik smutných zpráv, plných zármutku a zoufalství. „Mám srdce na milion kousků! Nedokážu se smířit s tím, že už je nikdy neuvidím. Chci je obejmout a dát jim pusu. Zdrtilo mě to,“ napsal mimo jiné zničený Jason. „Potřebuju je zpátky, malé andílky... Ale nebude to dlouho trvat a zase budu s vámi, budu vás držet, objímat a líbat. Jenom vy mě z toho můžete vytáhnout,“ napsal v největším zármutku.

Motiv není znám

Muže (31) podezřelého ze spáchání pětinásobné vraždy už policie zadržela a obvinila. O okolnostech zločinu ale úřady zatím mlčí, vyšetřování je na začátku. „Budeme rádi, pokud se na nás budete obracet s čímkoli podezřelým, co jste mohli vidět nebo slyšet v neděli ráno v brzkých ranních hodinách nebo měli jakékoli další informace, které by nám pomohly,“ oslovila podle Daily Mail policie místní obyvatele. „Doufám, že ten odpad, který tohle udělal, shnije v pekle. Nebudu ho jmenovat, nezaslouží si to,“ napsal na jeho adresu Jason,který měl i po rozchodu s matkou svých dětí s oběma maličkými krásný a plnohodnotný vztah a vídal je, kdykoli to jen trochu šlo.

Zločin všechny omráčil

Jak babička a dědeček dětí Debbie a Trevor Bennettovi médiím sdělili, John i Lacey měli rádi fotbal a s tatínkem často jezdívali po fotbalových utkáních. „Lacey byla velmi živé, veselé dítě, John měl zase moc rád počítače,“ řekli pro Daily Mail. „Byly to nejslušnější děti, jaké jste mohli potkat. Nikdy nezapomněli na prosím a děkuju a když něco dostali, nelenili a hned šli na facebook vám poděkovat,“ popsali svého vnoučka a vnučku prarodiče.

Místní jsou z vražedného případu v šoku. „Je to tady klidné místo, policii tady normálně skoro nevidíte,“ uvedl jeden z obyvatel s tím, že policie lidi uklidňuje, v souvislosti s případem jim prý žádné nebezpečí nehrozí. „Ale vůbec nic nevíme, nic jiného nám neřekli,“ dodal muž.