Londýnem otřásla vražda Sabiny Nessové, která se v pátek po osmé hodině večerní vypravila na rande. „Sabina šla v pátek na schůzku, když odešla z jejího bytu. Bylo to jejich první rande. Měli se setkat v místní hospodě. Nevím, zdali se už znali nebo se potkali online,“ uvedla kamarádka pro britský deník Daily Mail. Sabina, která učila na základní škole, se však nikdy do hospody nedostala. Na místo setkání se vydala přes park, který je obvykle plný lidí, kteří tam chodí venčit své psy či si jdou zaběhat.

Nikdo ji nepostrádal

Cesta měla trvat pouhých pět minut, ovšem do cíle nedošla. Nikdo ji ten večer nenahlásil jako nezvěstnou. Její tělo bylo nalezeno až druhý den, kdy ji objevil náhodný kolemjdoucí. Bezvládné tělo bylo schované pod hromadou listí. Přítelkyně Sabiny uvedla, že se do bytu přestěhovala minulé léto. „Je to nádherné místo k životu. Ten byt má výhled na rybníček s kachnami a park. Takže můžete vidět, kde Sabina byla zavražděna z balkónu. To je otřesné,“ uvedla.

Nejasná pitva

V případu byla nařízena pitva, ovšem její výsledek je nejasný a stále není zřejmé, jak žena zemřela. Policisté na oficiálních stránkách uvedli, že zadrželi osmatřicetiletého muže, který zůstává ve vazbě, a zároveň apelují na veřejnost, aby se pečlivě podívala na snímky dalšího muže z kamerových záznamů. Muž je na snímcích patrně s rukama od krve. Detektiv Trevor Lawry uvedl, že policie se obává, že by vrah mohl zaútočit znovu.

Strach mezi ženami

Vražda Sabiny Nessové šokovala veřejnost v Londýně. Došlo k ní jen pár týdnů poté, co byla zavražděna Sarah Everardová, jejíž smrt otřásla městem. Ženy se podle výše zmíněného deníku začínají bát chodit samotné po ulicích města, které považují za nebezpečné. „Předseda vlády se zaměřuje na to, abychom zajistili, že naše ulice budou bezpečné pro každého, proto investujeme peníze, které máme, do náboru dalších policistů,“ uvedl mluvčí Borise Johnsona.

Brilantní učitelka

Sabinu všichni její známí popisují jako usměvavou, srdečnou ženu, která měla život před sebou. Studovala na Cambridge a učila angličtinu a cizí jazyky. „Moje krásná, talentovaná a starostlivá sestra,“ napsala na sociální síť její sestra s tím, že by ji nikdy nenapadlo, že se něco takového může stát v její rodině. „Měla nádhernou duši, byla pečující, starala se o lidi, zvířata a bude všem neskutečně chybět,“ uvedl její bratránek Zubel Ahmad s tím, že jsou všichni v šoku.Lisa Williamsová, která zastává post ředitelky ve škole, v níž Sabina vyučovala, uvedla, že to byla vynikající učitelka. „Měla život před sebou a měla toho tolik, co mohla dát. Její ztráta je strašlivá. Jako škola se navzájem podporujeme v tomto těžkém čase,“ dodala.

VIDEO: Krásnou učitelku Sabinu (†28) našli zavražděnou v parku: Kamera pak zachytila muže s rukama od krve?!