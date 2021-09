Tragické zakončení měla loňská dvouměsíční mise mladé policistky Kristýny L. (†31) u Frontexu (evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž) v polské Varšavě. Podle vyšetřovacího spisu polské prokuratury těsně před odletem domů vyskočila z okna hotelu! Zraněním podlehla. Podle rodiny ale byla obětí šikany. Kristýnini blízcí se chtějí dozvědět, co osudnému skoku předcházelo. Podle rodiny je kolem případu řada nevyřešených otazníků.

Velké otázky vyvolávají zprávy, které mladá kapitánka z Tachovska poslala matce a sestře. „Tahaj tu na mě, že chlastám, než jdu do práce. Nikdo mě ale neměřil. Včera mě vytáhli ven, já pila čaj a po cestě zpátky jsem dostala sodu, že všechno převracím, ničemu nerozumím a všechno je moje chyba. I kolegyně mi řekla, že jsem jí zneužila platební kartu nebo co... Masakr,“ uvedla CNN Prima News obsah jedné z esemesek, kterou poslala Kristýna matce v době, kdy byla už dva týdny na misi.

Na té mělo dojít ještě k několika konfliktům, a tak se Kristýna obrátila na české Policejní prezídium. „Dříve, než bylo její podání předáno příslušnému služebnímu funkcionáři s personální pravomocí, vzala své původní sdělení zpět s tím, že si vše již sama vyřešila a žádnou pomoc nebo zásah ze strany české policie nežádá,“ uvedla pro servr mluvčí Policejního prezidia ČR Kateřina Rendlová.

Urážky a hajlování

Jenže problémy se vyřešily asi jen zdánlivě. Napovídá to obsah dalších Kristýniných zpráv. „Hned ve dveřích jsem tady schytala, že jsem zas*aná děvka ze zas*ané země. A jelo to, jak jsem se ozvala přes naše prezídko a bylo zle... Když jsme šli na cígo, tak na mě po cestě mluvili německy a hajlovali na mě... Dělají ze mě kromě alkoholičky i rasistu. Poslouchám, že jsem furt na hotelu a oni dělají za mě,“ popsala sestře Markétě mladá policistka.

Zlomovým momentem nejspíše bylo, když se Kristýna sblížila s kolegou. „Zkrátka a dobře, skončili společně na pokoji, kde proběhly i nějaké intimnosti. Moje sestra to vzala prostě tak, že se stalo. Nicméně na druhý den dorazila do práce a zjistila, že inkriminovaný kolega si celou situaci zdokumentoval a poté s tím oběhl celou kancelář, takže poslední dny byla neustále s touhle situací konfrontována a ryli do ní ostatní chlapi,“ popsala CNN Prima News Kristýnina sestra.

Poslední zpráva

Misi prý policistka předčasně ukončit nechtěla, měla údajně obavy, že by se to mohlo mít negativní dopad na její kariéru. Tomu, že by si ale chtěla sáhnout na život, prý poslední zprávy, které rodině poslala, nenasvědčovaly. „Mám vás ráda. Vše je v pořádku. Letenka je zítra na 10:30,“ stojí v té poslední z večera před odletem.

Ráno Kristýnu našli mrtvou pod hotelovým oknem po pádu z 11. patra. Rodinu zajímá, co se stalo mezi večerme, kdy napsala poslední zprávu, a osudným ránem. Podle příbuzných byly v jejím mobilu, když jej rodině vrítili, smazány všechny zprávy a hovory a odinstalovaná aplikace WhatsApp. Policistka si též měla zrušit profil na sociální síti a odhlásit se ze školy.

Vyšetřování ukončeno, ale...

Podle vyjádření policejního prezídia Kristýna nežádala o pomoc, problém, který vznikl na počátku mise prý pokládala za vyřešený. „Celý další dvouměsíční pobyt absolvovala bez jakéhokoliv kontaktu české policie, a tedy nebyl žádný důvod domnívat se, že není něco v pořádku. Po ukončení mise, v den, kdy měla odcestovat do České republiky, spáchala sebevraždu skokem z okna. K události nedošlo při výkonu služby ani v souvislosti s ní a šetření události prováděla polská policie. Nebylo zjištěno žádné cizí zavinění. Důvody, které policistku k tragickému rozhodnutí vedly, nám nejsou známy a nejsme ani oprávněni poskytovat jakékoliv informace k okolnostem jejího úmrtí,“ dodala Rendlová.

Sestra zemřelé odmítá, že Kristýna spáchala sebevraždu z rodinných důvodů. Rodina chce doplnit chybějící článek do mozaiky, co se v Polsku loni odehrálo. Podle CNN Prima News je též připravená podat žádost o prošetření šikany.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

