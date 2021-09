Jakob (†11) byl nejmladším potomkem slavné německé rodiny finančníků Metzlerových, jeho slavný původ mu ale místo zaopatřeného života přinesl krutý osud. 27. září 2002 se stal ve Frankfurtu obětí únosu a vraždy. Pachatel tohoto zejména v Německu velmi sledovaného případu Magnus Gäfgen (46) dodnes sedí ve vězení a s největší pravděpodobností v něm setrvá až do smrti.

V době spáchání zločinu 27letý student práv Gäfgen malého Jakoba již nějaký čas doučoval. Kolik mu Jakobovi rodiče za pedagogické služby platili, není známo. Gäfgen se však v každém případě chtěl dostat k mnohem větším penězům, než které si mohl vydělat kondicemi.

O finance si student práv řekl tím nejhorším způsobem – chlapce z bohaté rodiny, který mu neměl důvod nedůvěřovat, sprostě unesl a Jakobovým rodičům si výhružným dopisem zanechaným na příjezdové cestě jeho honosného domu řekl o výkupné 1 milionu eur (cca 25 milionů korun). Ve vzkazu výslovně uvedl, že Jakoba navrátí živého a zdravého, pokud bude jeho požadavek výkupného splněn. Jak ale vyplynulo z pozdějšího vyšetřování, Gäfgen Jakoba zavraždil ještě v den únosu, tedy dříve než vůbec mohli finančníci na výhrůžku zareagovat.

Jakobův otec a bohatý bankéř Metzler s předáním výkupného souhlasil. Únosce si peníze převzal osobně, poskytl tak úřadům snadnou stopu. Policisté podezřelého začali sledovat a z jejich hledáčku jim už nevyklouzl. Když policie zjistila, že si Gäfgen za část výkupného zakoupil zahraniční let, ale chlapce nepropustil, zadržela ho.

Jak později vypověděli Gäfgenovi rodiče, pachatel s nimi jen hodinu poté, co se o únosu veřejnost dozvěděla, v poklidu obědval. Choval se prý jako obvykle a nic na něm nebylo poznat. Tou dobou už přitom byla jeho oběť zřejmě mrtvá.

Pachatel byl z únosu a vraždy usvědčen po necelém roce. K rychlému uzavření případu zřejmě přispělo i to, že si vyšetřovatelé pomohli nelegální metodou, a to pohrůžkou mučení. Kontroverzní nelegální vyšetřovací nástroj měl nicméně zafungovat a pachatel se k činu nejen doznal, nýbrž také policii prozradil, kde se Jakobovo tělo nalézá. Policie poté v hadrech zabalenou mrtvolku našla v jezeře uprostřed hlubokého lesa nedaleko Frankfurtu.

Porušení pravidel vyšetřování se posléze řešilo i u Evropského soudu pro lidská práva, odpovědné osoby dostaly za nepřípustné metody pokutu v souhrnné výši v přepočtu přibližně 340 tisíc korun. Vrah naopak vysoudil 76 tisíc za újmu, kterou mu údajně výhrůžky mučením způsobily.

Protože byl Gäfgen posouzen jako obzvlášť společensky nebezpečný, odvolání ani následným stížnostem z odsouzencovy strany soud nevyhověl. Možnost být po 15 letech propuštěn Gäfgen nedostal. Naposledy mu žádost o propuštění zatrhli v roce 2018. Zdá se tedy, že věznici v hesenském Schwalmstadtu do konce života neopustí.

Kontroverzí případ vytvořil víc než jen to, že kriminalisté ve snaze ochránit oběť zločinu překročili hranici zákona a pohrozili podezřelému mučením. Další bouřlivé reakce si totiž vysloužilo i jednání vraha za mřížemi. První jeho „počin“ byl, že mu v roce 2005 vyšel jeho vlastní životopis „Allein mit Gott – Der Weg zurück“ (Sám s Bohem – Cesta zpátky). Druhý záměr mu ale už úřady zatrhly. Co Gäfgen vymyslel, totiž působilo jako nehorázný výsměch. Měl v plánu založit „Nadaci Gäfgen“, která by pomáhala... – dětským obětem kriminálních činů.

V roce 2015 si Gäfgen nechal změnit jméno podle fiktivní filmové postavy zločince Egona Olsena na Thomas David Lukas Olsen. Případ únosu Jakoba von Metzlera se v průběhu let v Německu dočkal několika seriálových a dokumentárních zpracování.

Banka Metzler je jednou z nejbohatších soukromých bank a druhým nejstarším privátním bankovním domem v Německu – rodina Metzlerových poskytuje finanční služby veřejnosti od roku 1674, kdy byla firma založena.