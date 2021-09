Molly Edwardsovou (mezi 30 a 40) a Richarda Patona (39) nadřízení přistihli, jak se oddávají sexuálním hrátkám během služby. Porušování pracovní morálky se měli podle Daily Mail věnovat od léta nebo podzimu 2019, a dokonce kvůli tomu zameškali několik výjezdů!

Edwardsová je přitom vdaná a Paton zase ženatý a oba mají se svými zákonitými partnery i děti. Když nadřízení obou hříšníků o aférce na pracovišti v anglickém Surrey pojali podezření, nasadili jim do auta odposlech. Tušení šéfů se tím potvrdilo.

Nejhorší bylo, že Edwardsová a Paton při svých eskapádách nedbali tísňových volání. Poprvé se nevěnovali obětem rvačky, které skončily v nemocnici, podruhé nevyjeli k přepadení obchodu s elektronikou, nahlášenému ve 4:51 ráno.

Místo profesionální reakce se z odposlouchávacího zařízení ozvalo „ááá, radši se pojď svléknout“. V druhém případě už 15 minut parkovali a oddávali se rozvíjení svých velmi nepracovních vztahů. Jednou také odposlech zaslechl Patonovu rasistickou poznámku vůči jiné jeho kolegyni, což se také stalo předmětem disciplinárního řízení.

To skončilo minulý měsíc, oba policisté ale ještě před jeho zahájením z práce na vlastní žádost odešli. Výsledek řízení ukázal, že pokud by to neučinili sami, byli by stejně za své skandální počínání od policie vyhozeni.

Ačkoli se Edwardová i Paton hájili, že sice sem tam něco bylo, ale nikdy nedošlo k souloži a že se věci mezi nimi navíc děly jen po dva dny, co byli nahráváni, disciplinární komise jim neuvěřila. Důkazy hovořily o tom, že sexuální scény v policejním autě se odehrávaly už tři týdny předtím.

Zpráva z výstupu šetření disciplinární komise hovoří o tom, že za potvrzené se mají minimálně tyto skutky: „částečné svlékání, líbání, odhalení prsou a jejich laskání ze strany policisty“.