Doslova hororová autonehoda se odehrála na slovenské dálnici poblíž města Malacky. Osobní automobil tam zůstal děsivě napasovaný v kamionu. Ve voze zahynula maminka se svým synem. Měli společně namířeno do Brna na taneční soutěž, syn Peter byl totiž vášnivý tanečník.

Teprve patnáctiletý tanečník Peter Č. měl slibně rozjetou kariéru, šlo o nefalšovaný talent. Situace je o to tragičtější, že Peter (†15) zemřel ve vozidle i se svou maminkou Lenkou (†43), když zrovna směřovali na místo, kde to měl tanečník nejraději, tedy na taneční parket. Měl se zúčastnit taneční soutěže v Brně, kam jel podpořit své trenéry.

Tragédie se stala ještě na Slovensku ve směru na Malacky. Auto, ve kterém seděl talentovaný syn a hrdá máma, skončilo zezadu napasované ve stojícím kamionu. Posádka osobního auta neměla šanci přežít.

„Jeho mamka byla také jeho fanoušek. Byl to přesně ten typ mámy, která synovo koníčku podřídila celý život,“ uvedl Peterův trenér, který měl sedět v autě s nimi, ale do Brna se nakonec nevydal. To mu možná zachránilo život.

Neštěstí zasáhlo celé Slovensko, jak uvedl deník Nový Čas, Peter na parketu exceloval se svou partnerkou Sofií. „Z Petra, o kterém výsledkově ještě před rokem nikdo netušil, se náhle stal mistr Slovenska ve standardních tancích a vicemistr v dalších deseti tancích. Můj Bože, měl všechno před sebou,“ truchlil jeden z rodinných známých.

Peter chtěl přitom ještě v květnu letošního roku s kariérou seknout. Vadila mu omezení zapříčiněná koronavirem. Nechal se ale přesvědčit a se svou partnerkou Sofií dřeli, jak jen to šlo. Píle oběma tanečníkům vynesla zlato v kategorii juniorů. I to Petera nakoplo a v kariéře pokračoval. Čekalo ho mistrovství světa v Bratislavě. Toho se už bohužel nedočká.