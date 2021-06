Mladík Ervín se v noci na minulou středu ve svém autě vydal neznámo kam. Nedaleko jeho bydliště ve slovenském Drienovci ale jízda skončila obrovskou tragédií. Naboural do nákladního auta, které jelo před ním. Na místě byl mrtev.

Otec vášnivého rybáře a dobrovolného hasiče jen těžko hledal slova. „Neumím si to vysvětlit. Ještě večer jsme si volali a říkal, že zůstane doma. Nevím, kam se tak pozdě v noci vydal,“ uvedl pro Nový Čas.

Ervín před osudnou nehodou zrovna procházel těžkým obdobím, protože se po sedmi letech rozešel se svou partnerkou. Ervín však miloval život a měl před sebou spoustu plánů. „Teď už je někde tam nahoře, doufám, že se má dobře,“ oplakal ho jeho otec.

„Mladý řidič se pravděpodobně nevěnoval plně řízení a nesledoval provoz, přičemž narazil do zadní části před ním jedoucího nákladního vozidla,“ vnesla do případu alespoň trochu světla slovenská policie. Řidič náklaďáků vyvázl bez zranění. Naopak Ervín na místě utrpěl zranění neslučitelná se životem. Podle policie by mohl být jedním z důvodů nehody mikrospánek.