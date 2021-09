Pacientku po neplánovaném probuzení zalila vlna bolesti a současně byla naprosto bezmocná. Přestaly fungovat prostředky, které jí uspaly vědomí, ale nadále účinkovaly látky ochromující její svaly, a tak žena nebyla s to křičet o pomoc, zatímco operace pokračovala ještě 30 minut - bez narkózy či alespoň znecitlivění.

Cítila se jako v rakvi

„Cítila jsem se jako zavřená v rakvi. Bylo to děsivé,“ vylíčila traumatizující zážitek Beata. „Nejprve mě napadlo, zda vůbec žiji,“ dodala s tím, že „uvnitř člověka je strašná tma“. „Prožívala jsem peklo na zemi, počítala všechny stehy, každou jehlu procházející kůží. Trvalo to asi půl hodiny,“ dodala v rozhovoru pro TVN 24.

Lékařka ignorovala její pohyby

Anestezioložka před soudem podle TVN 24 připustila, že si všimla, že pacientčina ruka se mírně pohnula, ale rozhodla se to ignorovat. „Tvrdila, že spěchala, že jí přestala psát propisovačka, že se jí chtělo na záchod, a to vše se dělo během té operace,“ uvedla advokátka Aneta Naworská. Lékařka podle ní připustila, že nikdo na operačním sále nechtěl uvěřit pacientce, že skoro celou operaci cítila vše, co se s ní dělo.

Pamatovala si rozhovory

„Nastoupilo ohromující ticho. Sál byl naprosto konsternován a podezírám je, že nevěděli, co říct. Ale pak se ozvala paní doktorka, co to prý vykládám,“ zavzpomínala někdejší pacientka na okamžik, kdy mohla dát najevo, co se stalo. Beata si pamatovala podrobně, co se na operačním sále dělo. Personálu proto pak popsala diskuzi, která se odehrála mezi sestrami, jež se podle ní bavily o zápisech v památnících svých dětí. O odškodnění pak bojovala dalších sedm let.

Verdikt ještě není pravomocný, ale obhajobě se prý jen stěží podaří zpochybnit posudky znalců, podle nichž pacientka dostala narkózu v nesprávném množství.

Nynější ředitel kliniky se odmítl vyjádřit, zda anestezioložka v nemocnici stále pracuje a zda za své selhání nesla nějaké důsledky, dodala TVN 24.

