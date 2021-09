Vláda v Dánsku připravila zákon, kterým zakáže lidem odsouzeným na doživotí do vězení navazovat nové milostné vztahy. Věří, že se tak podaří zabránit tomu, aby odsouzenci měli své „fanynky“, uvedla britská BBC na svých internetových stránkách. Podle nového zákona vězni budou moci udržovat kontakty jedině s osobami, ke kterým měli blízký vztah během prvních deseti let pobytu za mřížemi. Jde o reakci na případ, kdy se 17letá dívka zamilovala do odsouzeného vraha Petera Madsena.