Švédská novinářka Kim Wallová byla úspěšná mladá žena a ze života sešla tím nejhroznějším způsobem. Dánský amatérský mořeplavec Peter Madsen ji na palubě své soukromé ponorky mučil, sexuálně zneužil, zavraždil a mrtvé tělo pak rozřezal a hodil do moře. Ke svému činu se doznal teprve nyní, když už si odpykává doživotí. Co přesně řekl?

Novinářka Wallová nastoupila 10. srpna 2017 večer na ponorku Nautilus společně s dánským majitelem plavidla. Chtěla o tomto konstruktérovi-samoukovi posedlém dobýváním moří a vesmíru napsat článek. V noci však její průvodce nahlásil její zmizení. Později byly v moři nalezeny části jejího těla. Majitel plavidla několikrát změnil výpověď ohledně toho, co se na palubě stalo. Nyní však promluvil nečekaně otevřeně.

Šokující nahrávka doznání

„Je to moje vina, že zemřela. A je to moje vina, protože jsem spáchal ten zločin. Je to všechno moje vina,“ řekl údajně Madsen novináři Linnemannovi v telefonátu z vězení. Uvedl rovněž, že z plavby si pamatuje „každou milisekundu“.

Přiznání zaznělo v jednom z telefonátů 49letého Madsena s novinářem společnosti Discovery Kristianem Linnemannem při přípravě dokumentárního seriálu Tajné nahrávky, který streamuje dánský portál Dplay. Ten se snaží odpovědět na zásadní otázku, proč Kim Wallová musela zemřít. Madsenovu výpověď v pořadu analyzuje soudní psychiatr a policejní vyšetřovatel.

Byl to chladnokrevný čin

Vynálezce Madsen původně tvrdil, že novinářku v pořádku z ponorky vysadil na břeh. Později prohlásil, že zemřela nešťastnou náhodou, když na ni spadl těžký poklop ponorky. Pak výpověď ještě jednou změnil a řekl, že se nadýchala oxidu uhelnatého uvnitř jeho podomácku vyrobeného plavidla, zatímco on sám byl na venkovní palubě. Přiznal jen to, že se těla následně rozhodl zbavit, rozřezal je a hodil do moře. Ponorku pak nechal záměrně ztroskotat.

Následující rok byl Madsen usvědčen z vraždy a dostal doživotní trest. Oběť podle soudu mučil, sexuálně zneužil, zavraždil a mrtvé tělo pak rozřezal a hodil do moře. Konstruktér přitom svůj čin předem chladnokrevně naplánoval, konstatoval soud.

Doživotně odsouzený Madsen si i ve vězení našel dokonce i partnerku a s tou se podle všeho v prosinci 2019 oženil. Jeho vyvolenou se stala ruská umělkyně Jenny Curpenová, která sňatek s vrahem potvrdila na svém facebooku.