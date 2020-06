Vraždy, za něž byl Tempel potrestán, se staly v roce 2001 na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle rozsudku předal jedné z obětí (†22 a †25) 400.000 korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně muže zastřelil. Zasáhl i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla následující den zakopal ve Staré Vodě na Chebsku.

Tempel se hájil tím, že vraždu nespáchal on, ale člověk zvaný Biftek, jenž byl také na místě činu a jenž později v Tempelově kauze vystupoval jako klíčový svědek. S tím ale nepochodil byl odsouzen za vraždu obou mladíků na doživotí. Pravomocný rozsudek padl po čtyřech osvobozujících verdiktech až v roce 2009. Definitivní tečku za kauzou udělal v roce 2012 Ústavní soud, který odmítl Tempelovu stížnost.

Escobarova pravá ruka je po 33 letech na svobodě: Obávaný mafián žije nedaleko českých hranic!

Odsouzenec dostane statisíce

Jenže po čtvrtečním verdiktu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se odsouzenc může obrátit na český Ústavní soud a navrhnout obnovu svého řízení., uvedl mužův advokát Jakub Kříž. Štrasburský soud dospěl k závěru, že Česko upřelo Tempelovi právo na spravedlivý proces a že proces nebyl dokončen v přiměřené lhůtě. Kříž doplnil, že Tempela rozhodnutí potěšilo.

Podle Kříže bude další postup české justice záležet na tom, do jakého stadia řízení Ústavní soud kauzu vrátí. Právník se předběžně domnívá, že by se mělo zopakovat celé hlavní líčení, protože klientovo právo bylo porušeno při hodnocení důkazů, a soudy by je tak měly vyhodnotit znovu.

Součástí rozhodnutí je i to, že český stát musí Tempelovi vyplatit odškodné zhruba 13.000 eur (350.000 korun).

Bezdomovkyně Štefanie ubila syna (†3 měs.) pěstmi: Vyfasovala 18 roků v base

Bez „Bifteka“ ani ránu

„ESLP poukázal na to, že vrchní soud učinil vlastní skutková zjištění, aniž by vyslechl klíčového svědka, a že jednání vrchního soudu mohlo být považováno jako pokyn nižším soudům odsoudit pana Tempela,“ vysvětlil Kříž, v čem štrasburský soud spatřuje porušení práva na spravedlivý proces. Soudci zkritizovali také přesunutí kauzy k jinému krajskému soudu.

Tempelovo řízení trvalo přes deset let. Krajský soud v Plzni totiž muže obžalovaného z dvojnásobné vraždy z roku 2001 čtyřikrát osvobodil, ale pražský vrchní soud zprošťující verdikt pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze.

Děsivá nehoda na Jičínsku: Zemřeli muž a žena! Zdravotníci popsali tvrdý boj o životy zraněných

„Odsouzený nyní může požádat Ústavní soud o obnovu řízení o jeho předchozí stížnosti. Ústavní soud potom posoudí, jaké dopady by rozhodnutí štrasburského soudu mělo mít," potvrdilo ministerstvo spravedlnosti. „Až bude rozhodnutí pravomocné, což zatím není, bude muset ČR přijmout nápravu, a to individuální, tedy odškodné, a systémovou, tedy aby se to neopakovalo," sdělil mluvčí úřadu Vladimír Řepka.