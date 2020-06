Lehder býval jedním z nejobávanějších šéfů latinskoamerického drogového podsvětí. S nechvalně proslulým překupníkem drog a zločincem Pablem Escobarem spoluzaložil Medellínský kartel. Ten měl údajně na svědomí až 80 procent kokainu, který se objevil ve Spojených státech během 70. a 80. let.

Využívali k pašování drog soukromý ostrov na Bahamách vzdálený 340 kilometrů od pobřeží Floridy. Podle serveru BBC to byl právě Escobar, který parťáka nakonec zradil a vydal do rukou spravedlnosti.

Zavražděnou mladou mámu Moniku (†22) našli uprostřed lesa: O kus dál seděl její opilý druh

Carlos Lehder si ale také nebral servítky. Když ho v roce 1987 zadrželi v Kolumbii a v USA odsoudili na doživotí a 135 let vězení navrch, udal také pár svých známých. Jako odměnu za spolupráci s vyšetřovateli dostal významné snížení trestu. A díky tomu se dostal na svobodu už v roce 2020. Zamířil si to hned do původní vlasti svého otce, do Německa.

V Německu Lehder ještě nikdy nebyl, narodil se a vyrostl v Kolumbii, kde se jeho otec usadil, ale skrze otce se dostal k německému občanství. Jak sdělily německé úřady, proti dnes již starému pánovi nebudou v zemi podnikány žádné právní kroky.

Romové brutálně zmlátili šéfa záchranky ze Sokolovska: Skákali mu po hlavě!

Mafián se tak chystá v Evropě strávit klidné stáří. To možná ale nakonec nebude ani moc dlouhé. Jeho dcera Monica totiž pro kolumbijský časopis Semana řekla, že otec trpí rakovinou. Vězení tak rovnou vyměnil za pečovatelský ústav. Podle svého právníka se do Latinské Ameriky už nevrátí, i když v Evropě nikoho nezná a nemá tady ani žádné příbuzné.

Dcera Monika dále uvedla, že Lehder do Německa letěl běžnou linkou z New Yorku do Frankfurtu. „Neviděli jsme se 17 let. Uklidnilo mě vědomí, že se mu daří dobře, i přes chorobu, kterou trpí,“ vyjádřila se dcera. Krev není voda, a Monika tak ve starém mafiánovi stále vidí spíše svého otce než zločince, který si za spáchané zlo nezaslouží nic než zavržení.