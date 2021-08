Od chvíle, kdy se v Afghánistánu dostalo k moci extremistické hnutí, dělal Pen Farthing vše pro to, aby ze země dostal své zaměstnance s rodinami i zvířata. Bohužel mu to nevychází. Nejprve mu britská vláda zablokovala chartový let.

Farthing tvrdil, že mu premiér Boris Johnson udělil speciální povolení, aby v charterovém letu, který sám hradí, do Británie přepravil 69 zaměstnanců své charity a 100 zvířat, zbytek místa zhruba po dalších sto osob nabídl uprchlíkům. Ministr obrany však podle Farthinga let zablokoval, neudělil mu potřebné povolení.

Bývalý mariňák připravil všechno potřebné pro evakuaci své charity, bohužel to ale nevyšlo. Předtím už Farthing zajistil bezpečný odlet pro svou manželku Kaisu, která následně zveřejnila záběry z poloprázdného evakuačního letu. Farthing se původně odmítl nechat z Afghánistánu evakuovat bez zaměstnanců svého zvířecího útulku a jejich rodin. Jenže teď mu ani nic jiného nezbývá a bude rád, když zvládne zemi opustit on sám.

Farthingovi bylo nakonec britskou vládou slíbeno, že se je všechny pokusí přepravit v evakuačním letu. Šéf charity se svojí skupinou, která zahrnovala jeho 25 zaměstnanců s rodinami a více než stovku zvířat z útulku, dorazil do blízkosti letiště.

Jenže podmínky se změnily a ani zvířata ani Afghánci se nyní nedostanou přes kontrolní stanoviště Tálibánu a nemohou odletět s ním. Zaměstnanci sice dostali od britské vlády povolení nastoupit na let, ale to nyní nestačí. „Tálibán nepřijme jejich papíry. Bylo jim řečeno, že povolí vstup pouze osobám, které mají fyzický pas s vízem v něm,“ uvedl Farthing pro BBC.

Navíc je potkal i opravdu děsivý incident, kdy jeden z hlídkujících extremistů na stanovišti zcela náhodně vystřelil ze zbraně. Naštěstí se nikomu nic nestalo. „Prošli jsme si peklem, abychom se tam dostali, nechali Tálibánce mířit nám zbraní do obličeje. Jednomu z nich se stalo to, čemu jsme u mariňáků říkali nedbalostní výboj, kdy v podstatě omylem zmáčkli spoušť. Byl zázrak, že nikoho netrefil,“ popsal hrůzu exvoják.

Tomu nakonec jeho zaměstnanci řekli, aby své snahy vzdal a odletěl sám. Poté, co skončí evakuace, by totiž zřejmě na afghánském území nebyl vítán.