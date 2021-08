Dvacet let pomáhal americkým vojákům v Afghánistánu, nyní potřebuje pomoci on. Ismaíl se ocitl vězněm ve vlastním městě a doufá, že se dostane do bezpečí. Během americké vojenské kampaně v Afghánistánu tlumočil Američanům a bojí se, že si pro něj kvůli jeho spolupráci se západní mocností přijdou Tálibánci.