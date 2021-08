Vítězství slaví radikální hnutí Tálibán, které po dvaceti dlouhých letech znovu dostalo do rukou vládu nad Afghánistánem. Tisíce lidí, které se bojí o svou budoucnost a budoucnost dětí, zaplavily letiště a chtějí prchnout ze země. Vojáci Tálibánu zatím oslavují znovudobytí země, kterou měli pod kontrolou v letech 1996-2001. Na sociální síti twitter se objevilo video, na němž se ozbrojenci vypravili do zábavního parku a bavili se na autodromu!

13. srpna podle informací britského deníku Daily Mail americký Pentagon uvedl, že afghánské hlavní město Kábul není v bezprostředním ohrožení před Tálibánem. Radikální hnutí už v té době rychle postupovalo zemí. „Určitě nás znepokojuje rychlost, s jakou se Tálibán pohybuje,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany John Kirby. Druhý den měl Tálibán pod kontrolou velké město Mazár-e Šaríf a 15. srpna byl u bran Kábulu, který rychle dostal pod kontrolu.

Bezesné noci

V Kábulu zavládl chaos a lidé si rychle začali balit nejnutnější věci a prchat na mezinárodní letiště ve snaze se dostat ze země. Někteří z obyvatel mají ještě v živé paměti vládu Tálibánu, který měl ve svých rukou zemi mezi lety 1996 – 2001 a nikdo netuší, jak chtějí radikálové vést v zemi tentokrát. „Na některých místech jsou k lidem velmi milí a pak jsou místa, kde jim podřezávají hrdla. Takže jim nechci věřit,“ uvedla Paštana Durraníová z neziskové organizace Learn Afghanistan pro Daily Mail s tím, že první věc, kterou udělali, bylo stržení vlajky.

Jsou to právě ženy, které se bojí o svou budoucnost. V posledních dvaceti letech se ženy dostaly na významná postavení. Mohly se hlásit na univerzity a získat kýžené vzdělání, pracovaly jako rovné mužům, stávaly se z nich političky, soudkyně, a dokonce pronikaly i do bezpečnostních složek. Svoboda, kterou těžce získávaly, je nyní pro ně v ohrožení. Ajša Churramová uvedla, že první noc, kdy Tálibán získal moc, nemohla spát. Poslouchala zvuk střelby a evakuační letadla. „Byl to soudný den pro celý národ,“ uvedla dvacetiletá žena, která bývala zástupkyní mládeže pro OSN a zbývají jí jen měsíce do ukončení studií na univerzitě. Ovšem nyní neví, zdali vůbec někdy studia dokončí.

Ozbrojenci na autíčkách

Zatímco tisíce Afghánců čekají, co bude s jejich životy a na podvozcích letadla raději dávají všanc svůj život, než se znovu ocitnout pod vládou Tálibánců, radikální hnutí slaví své velké vítězství. Na sociální síti Twitter se objevilo video, kde jsou dokonce zachyceni, jak si užívají kratochvíle v zábavním parku. S turbany na hlavách a po zuby ozbrojení muži s plnovousy se baví na autodromu. V barevných autíčkách do sebe navzájem narážejí a smějí se. „Smíchy se válím po zemi,“ napsal jeden z komentujících k videu. „Lehký úsměv – zlomené srdce,“ reagoval další.