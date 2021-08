V Afghánistánu byl Tálibán u moci v letech 1996-2001. Nyní teroristé znovu oslavují své vítězství nad zemí, kterou násilně dobyli. Tisíce lidí mají nyní strach o své životy a ze země se snaží dostat za každou cenu. Někteří raději riskují a snaží se utéci klidně i na podvozcích letadel.

Letadlo C-17, které přistálo v Kábulu, mělo původně evakuovat lidi z americké ambasády, jenže než se tak stalo, vyděšení civilisté vyskákali na palubu dřív, než je personál stačil zastavit. Letadlo, které má kapacitu 150 osob, nakonec přepravilo neuvěřitelných 650 lidí.

Český vládní speciál v pondělí přepravil 46 Čechů s rodinami. Druhé evakuační letadlo odletělo z Prahy v pondělí kolem 11:00. Podvečer ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) informoval, že airbus přistál v Baku a čeká na povolení k přistání v Kábulu. „Další záchranné mise mohou pokračovat až v návaznosti na zajištění základních podmínek pro bezpečný přílet a odlet. Další naše letadla jsou připravena k nasazení,“ dodal Metnar.

Mezi velmi ohrožené skupiny patří piloti. Jeden z nich absolvoval dvouletý výcvik v Pardubicích a následně se vrátil do Afghánistánu, aby sloužil v armádě a účastnil se protiteroristických operací po celé zemi.

Když z hrůzou zjistil, jak Tálibán nyní postupuje, svou ženu a syna ukryl v horách a sám čekal na rozkazy. „Pokud provincie, ve které se nacházejí, padne do rukou Tálibánců, a pokud je zatknou, s největší pravděpodobností je zabijí,“ uvedl pilot v e-mailu, který poslal redakci Novinek.

Přítel pilota doplnil, že od soboty se mu už neozval a nyní neví, co s ním je. „Říkal, že už dvě noci nespal, že stále čekají na rozkaz, zda uletět do Uzbekistánu, nebo se vrátit do Kábulu. V sobotu se ale odmlčel,“ sdělil redakci. Ta nemá zprávy o tom, co s ním nyní je a zda do Uzbekistánu odletěli, či ne.