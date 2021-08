Dva mladí bratři Kabeer a Reza (16 a †17) si sbalili své doklady a ve strachu z extremistického hnutí, které zabíjí lidi, se vydali na letiště v Kábulu poté, co slyšeli, že Kanada a USA přijmou 20 tisíc Afghánců. Společně s obrovským množstvím dalších lidí se tísnili v davu před branami letiště.

Minimálně starší z nich se chtěl dostat ze země za každou cenu, když se nedostal do amerického letounu C-17, rozhodl se chytit jeho kol. V momentě, kdy stroj nabíral výšku, však spadl na zem a zemřel. Hrozný moment zachytil jeden z přítomných lidí na video.

Příbuzní dvou teenagerů popsali strašlivý moment, když našli tělo mrtvého chlapce. „Že je něco v nepořádku, nám došlo ve chvíli, kdy jsme se mu snažili dovolat na mobil a zvedl to cizí člověk,“ popsali členové rodiny serveru Vice. Ihned pak spěchali na letiště, aby našli jeho i jeho bratra. Starší z chlapců byl nalezen mrtev. „Jeho tělo nemělo nohy ani ruce, sám jsem ho z té plochy odnášel,“ sdělil příbuzný.

Co se ale stalo s mladším z bratrů, není jasné. Nikdo o něm nemá žádné zprávy. Blízcí doufají, že ho najdou ať živého, či mrtvého. Matka obou hochů je z celé situace totálně zničená, přišla o oba syny najednou. Opakovaně prý omdlévala. Rodina chodila do nemocnice, aby zjistila, zda o mladším z bratrů někdo neví, bohužel bezúspěšně.

Další identifikovanou obětí pádu z letadla byl mladý lékař Mohammed Vida, který čerstvě dokončil studium medicíny a začal pracovat v univerzitní nemocnici před nástupem do soukromé praxe. Před rokem se oženil a ve snaze splatit půjčku na svatbu chtěl odejít za prací do zahraničí. Vydal se proto na letiště v Kábulu ve snaze dostat se na palubu jednoho z letadel. To se mu však nepodařilo. Byl jedním z těch, který se držel obřího stroje zvenku... Nic Američanům nezabránilo vzlétnout. Když bylo objeveno jeho tělo, našli v kapse u kalhot lísteček s telefonním číslem jeho otce. Napsal si ho a strčil do kapsy těsně před startem letadla...