Jen pár hodin po kapitulaci města se na twitteru začala objevovat videa z průzkumu „válečné kořisti“. Několik desítek ozbrojených bojovníků se nejprve jako by nesměle prochází po pečlivě udržované zahradě a nevycházejí z úžasu. Před nimi se tyčí několikapatrový, sloupy a šlehačkovými balkony ozdobený palác. Patří generálu Rašídu Dostumovi, dlouholetému spojenci Západu a Američanů, jehož letitá armádní historie však ukazuje, že se vždy rád připojil k vítězné straně.

Video Tálibánci ohromeně prohlíží zlatý nábytek, nádobí a luxusní vybavení paláce generála Dostuma - Twitter

Další záběry jsou z interiéru, hrstka ozbrojenců ohromeně obhlíží zlatem vykládanou halu, s těžkým koženým zlaceným nábytkem, na pár vteřin usedají do luxusních křesel, další užasle obhlížejí zlatý čajový servis. Neuplyne mnoho času a přepychová hala uzbeckého generála, který stál v čele desetitisíců vojáků severoafghánské provincie, je zaplněna tálibánci, kteří se rozvalují na pohovkách či jen tak posedávají na zemi se samopaly odloženými vedle sebe a hodují.

Video Tálibánci se rozvalují v hale uprchlého kontroverzního generála Rašída Dostuma - Twitter

Otázka, kde na takový luxus vzal, přichází hned v zápětí. Kolik dolarů z americké bilionové pomoci na obnovu Afghánistánu mu asi uvízlo za nehty?

Generál Dostum měl ještě před pár dny být slibnou postavou ve vyjednání s kmenovými vůdci o ukončení tálibánského tažení, po pádu jeho domovského města však nejspíše uprchl ze země, uvádí britský Daily Mail.

Kontroverzní generál, který byl svého času viceprezidentem Afghánistánu, byl klíčovým spojencem amerických jednotek v uplynulých 20 letech a dlouholetým bojovníkem proti Tálibánu. Před 11. zářím byl nechvalně proslulým válečníkem, který nechával házet vězně pod kola tanků. V posledních letech byl váženou postavou Afghánské národní armády, nikoli však bez skandálů. Mezi roky 2017 a 2018 uprchl do exilu po obvinění z mučení politických vězňů. K trpěnému generálovi se minulý týden obrátil afghánský prezident Ašraf Ghání, který kontaktoval Dostuma coby vůdce v uzbeckých milicích a prominentního tádžického vůdce Attu Muhammada Núra, ačkoli se je roky snažil odstavit na vedlejší kolej ve snaze posílit afghánskou armádu.

Video Bojovníci Tálibánu na zahradě u paláce - Twitter

Je jen otázkou času, kdy do rukou Tálibánu padne Kábul. Jeho bojovníci jsou již na předměstí hlavního města. Z města prchají tisíce lidí. Zástupce Tálibánu v Dauhá uvedl, že povstalečtí bojovníci mají rozkaz, aby se vyvarovali násilí a umožnili z metropole odejít všem, kdo tak budou chtít učinit.

Zatímco vlády všech zemí stahují své diplomaty, z opačného směru do Afghánistánu míří dočasně tisíce amerických vojáků, kteří mají s evakuací pracovníků ambasád i ohrožených afghánských spolupracovníků pomoci.

Spojené státy s evakuací diplomatů ze svého velvyslanectví v Kábulu již začaly, zaměstnanci české ambasády by se domů měli vrátit v nejbližších dnech.

Česká republika z Afghánistánu evakuuje kromě českých diplomatů i místní síly, které na kábulském velvyslanectví pracovaly, a to včetně jejich rodin, kterým by od Tálibánu hrozila smrt. Česko přemístí i tlumočníky pomáhající české armádě, kteří o to požádali. V tiskové zprávě po mimořádném večerním jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu (BRS) to v sobotu uvedli premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), kteří se zúčastnili jednání.